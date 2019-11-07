2019-11-07T17:13:12+03:00
Происшествия

В поезде "Владикавказ - Москва" отравились 29 детей

Им стало плохо после возвращения из санатория
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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После отравления 29 детей, возвращавшихся в Москву из санатория в Минеральных Водах, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей . Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Известно, что ребятам стало плохо в поезде, следовавшем по маршруту «Владикавказ-Москва». Всего с отдыха возвращалось 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет.

6 ноября сначала 8 детей пожаловались взрослым на плохое самочувствие и медработник железнодорожной станции оказал им необходимую помощь. А потом резко ухудшилось самочувствие 21 ребенка, которым также была оказана медпомощь, которую оказали по прибытию. В Москве госпитализировали с признаками отравления 29 человек.

Следователям предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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