В поезде "Владикавказ - Москва" отравились 29 детей
После отравления 29 детей, возвращавшихся в Москву из санатория в Минеральных Водах, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей . Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Известно, что ребятам стало плохо в поезде, следовавшем по маршруту «Владикавказ-Москва». Всего с отдыха возвращалось 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет.
6 ноября сначала 8 детей пожаловались взрослым на плохое самочувствие и медработник железнодорожной станции оказал им необходимую помощь. А потом резко ухудшилось самочувствие 21 ребенка, которым также была оказана медпомощь, которую оказали по прибытию. В Москве госпитализировали с признаками отравления 29 человек.
Следователям предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU