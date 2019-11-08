Николай МУРАШКО: «Профсоюзные санатории - это основа доступного отдыха для россиян»

Курортный вопрос на федеральном уровне

На Кавминводах отпраздновали традиционный День профсоюзного курорта. В этом году его повестка одновременно и праздничная, и деловая. Санаторию имени Э. Тельмана в Железноводске исполнилось 105 лет. Старейшая здравница полностью преобразилась: открыто новое лечебное отделение, где теперь внедрят еще около 20 новых оздоровительных методик, отремонтированы холлы и столовая.

Санаторий имени Э. Тельмана в Железноводске оснащен всем необходимым современным оборудованием.м

Гости - председатель ФНПР Михаил Шмаков, председатель ФПСК Татьяна Чечина, президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов, председатель Фонда соцстраха РФ Андрей Кигим - убедились в качестве проделанных работ. Темы, затронутые в ходе осмотра санатория, получили развитие на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Солидарность» в Госдуме России.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков на праздновании Дня профсоюзного курорта на КМВ.

Шел серьезный разговор о проблемах и перспективах санаторно-курортного комплекса России и КМВ, в частности. Председатель ФНПР Михаил Шмаков констатировал: его радует, что каждый раз он видит здесь «результаты развития профсоюзных здравниц, новое медицинское оборудование и технологии, которые внедряются для эффективного лечения и оздоровления наших сограждан».

Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева, отметив важную роль и значение профсоюзов в оздоровлении россиян, добавила, что востребованность санаторно-курортного страны огромная, но льготных путевок на всех желающих не хватает - их получает лишь каждый четвертый. А ведь государство должно быть заинтересовано в здоровье жителей России и продлении их активной работоспособности - от этого зависят его обороноспособность и развитие экономики.

Ольга Тимофеева остановилась и на вопросе стратегии развития КМВ, в частности на законопроекте № 555 о развитии рекреационных зон. По ее мнению, здесь просматриваются «моменты коррупционного характера», связанные с распоряжением минеральными скважинами и землей в курортных зонах. «Закон нужно донастраивать так, чтобы наши курорты были защищены и доступны для людей», - отметила она.

Председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим предложил выстроить новую систему социальных выплат, создав единую электронную медицинскую карту каждого россиянина. Необходимо также сформировать культуру отношения к здоровью трудящихся со стороны работодателей с помощью социального партнерства с профсоюзами. Анализ показывает, что далеко не все предприятия рационально используют средства, предоставленные им через Фонд соцстраха. Кигим также предложил активнее использовать средства государства на санаторно-курортную реабилитацию россиян.

Есть чем гордиться и к чему стремиться

Санаторно-курортный комплекс профсоюзов, который объединяет 22 санатория и 3 бальнеогрязелечебницы, один из крупнейших налогоплательщиков региона. Объем платежей организаций комплекса в бюджет и внебюджетные фонды за 2016 - 2018 годы составил порядка 3 млрд рублей.

- Ежегодно в санаторно-курортных учреждениях профсоюзов Кавминвод оздоровление проходят свыше 160 тысяч человек, причем треть из них - льготники, - сообщали гендиректор холдинга профсоюзных здравниц ООО «Курортное управление», депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко. - В бюджеты всех уровней перечисляется более 1 млрд рублей налогов. Мы вносим большой вклад в благоустройство городов-курортов, а еще содержим 11 общекурортных бюветов - это более 40 миллионов рублей в год.

Однако, по его словам, реформы 90-х годов разрушили основы прежнего функционирования санаторно-курортного комплекса страны. Средства социального страхования вывели из сферы ответственности профсоюзов, одновременно прекратила существование система предоставления путевок со скидкой от 70 до 100 процентов. Это существенно уменьшило возможности оздоровления для населения, особенно для социально незащищенных граждан. Если в советские времена 11 % жителей страны получало ежегодно санаторно-курортное лечение, то сегодня - только 4%.

- Санаторно-курортный комплекс как эффективный инструмент профилактики заболеваний и составной элемент этапной системы оказания медицинской помощи «поликлиника - стационар - санаторий», фактически перестал являться неотъемлемой частью здравоохранения, - посетовал Николай Мурашко. - Чтобы не потерять того, что достигнуто и что осталось, и сохранить доступность санаторно-курортных услуг, нужны следующие законодательные изменения в деятельности здравниц: вернуть нулевую ставку налога на прибыль, признать их деятельность социально значимой для налогообложения; предоставить санаториям возможность напрямую заключать договоры организациями, приобретающими путевки для сотрудников, повысить доступ нуждающихся к путевкам через фонд социального страхования; распространить налоговый вычет для физических лиц на всю стоимость санаторно-курортного оздоровления, а не только на его медицинскую часть; при расчете цены койко-дня для льготников в рамках 44-ФЗ исходить из реальных затрат.

Как прозвучало в докладах, сегодня остро необходима разработка федеральной госпрограммы по развитию санаторно-курортных организаций, в первую очередь так называемых народных санаториев, предоставляющих услуги в доступном ценовом сегменте.

Такие санаторно-курортные организации - «народные санатории» - в приоритетном порядке должны получить право на государственную поддержку в форме субсидий на возмещение части затрат по капитальным расходам на реконструкцию и строительство объектов санаторно-курортного комплекса, а также субсидирования процентной ставки по кредитам, привлекаемым на строительство, реконструкцию, модернизацию и улучшение материально-технической базы.

Господдержка послужит стимулом к приобретению высокотехнологичного оборудования, проведению работ по созданию доступной среды, производства ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия. По оценкам профсоюзов, принятие этих и других мер позволит в разы увеличить количество отдыхающих на Кавминводах.

Курорты - сделать нацпроектом!

По мнению первого заместителю комитета по труду Госдумы РФ Михаила Тарасенко, поднятые вопросы очень актуальны. Санаторно-курортное оздоровление - российский бренд, и достойно того, чтобы не сворачиваться, а развиваться. Кроме того, отметила председатель ФПСК Татьяна Чечина, эти идеи перекликаются с национальными проектами «Демография» и «Здравоохранение», им нужно уделить внимание в формате Российской трехсторонней комиссии.

Поблагодарив участников важного разговора, лидер профсоюзов России Михаил Шмаков высоко оценил работу санаторно-курортного комплекса профсоюзов на КМВ, который в этом году сработал еще лучше, чем в предыдущим. Даже в межсезонье профсоюзные здравницы заполнены. Подтверждением тому был яркий праздник.

Гости были единодушны в признательности работникам санаторно-курортного комплекса профсоюзов на КМВ за их нелегкий, но такой важный труд, возвращающий тысячам россиян здоровье. Лучшие из лучших получили заслуженные награды и премии.