Финансовая грамотность в Ставрополе: Добро пожаловать в Финград!

Пройдусь-ка я по Банковской

Учащихся 9-11-х классов разных школ края на базе гимназии № 25 в Ставрополе ждал Финград - город, в котором есть улицы Банковская, Кредитная, Карточная, Домашняя и еще девять других. Гуляя по ним, школьники получали карточки с заданиями на финансовую тему, вникали в суть, искали ответы и получали баллы. В результате можно было «дорасти» до генерального директора.

- В сегодняшней игре это самое высокое достижение, но пусть в жизни все этим не ограничивается! - пожелали учащимся организаторы - питерская команда молодежного туроператора Never Sleep, разработавшая финквест под эгидой Минфина РФ и экономического факультета МГУ. Финансовые квесты в ближайшие дни пройдут в Ставрополе и в других школах - № 1 и № 7, а также в лицее № 35, в каждом - более ста участников.

В это же самое время решают финансовые задачи старшеклассники Москвы, Екатеринбурга и Калининграда. В стране проходит Неделя сбережений - мероприятие, направленное на повышение уровня финансовой грамотности у людей самого разного возраста.

В Ставропольском крае координирует работу в рамках Недели региональное министерство финансов, в частности команда экспертов, с 2015 года успешно реализующих в крае программу по финграму.

Что сказать Ксюше?

Кто-то из ребят пристраивается к подоконнику, чтобы сделать расчеты, другие садятся прямо на пол, открывают калькуляторы на телефонах и решают финансовые задачи. Вникают, улыбаются, размышляют, но среди них точно нет скучающих. Денис и Данил из гимназии № 25 решают, «покупать или не покупать Ксюше новый телефон» - для этого нужно посчитать и сопоставить расходы и доходы условной семьи.

- Представь, Данил, что ты глава семьи, чтобы ты сказал Ксюше? - спрашиваю я. - «Походи-ка ты еще годик со старым! Надо экономить!» - смеется старшеклассник.

На другой игровой станции студент-волонтер рассказывает, как стать начинающим предпринимателем. Три девушки внимательно слушают.

- Узнала, в чем плюсы и минусы предпринимательской деятельности, а потом надо было определить размер выручки при определенных условиях. Это интересно! Даже задумалась о том, что было бы неплохо открыть свое дело, например, по продаже косметике, - признается Алина, старшеклассница из Андроповского района.

С паспортом за финансами

- Игровой квест по Финграду построен таким образом, чтобы школьники могли познакомиться с разной ролью финансов в жизни - узнали, что такое банковские продукты, позволяющие хранить и сберегать деньги, научились основным правилам ведения семейного бюджета и получили представление о том, как можно заставить деньги работать. В игровой форме знакомство с такими довольно взрослыми вещами, как деньги, происходит быстрее и эффективнее, - говорит Павел Степанов, специалист Never Sleep. - И главная задача у ребят в этом квесте - получить максимум не столько баллов, сколько новых знаний, которые можно будет применять на практике.

Старшеклассники решают финансовые задачки.

После игры у ребят остаются игровые «паспорта», в которых они делают пометки по финансовым задачам и в которых много важной и полезной информации. Ну и конечно, яркие зеленые заплечные сумки - их вместе с блокнотами, ручками и другими сувенирами выдали перед стартом. На каждом предмете знакомый логотип «Дружи с финансами».

Чтобы не проглядеть важное

На каждой игровой станции стоят роллапы с названием «улицы» и полезной информацией по теме. А у волонтеров - самые разные задачи для участников квеста: например, нужно рассчитать возможную сумму кредита в зависимости от зарплаты или транспортный налог, узнать уловки магазинов, провоцирующих покупателя, и микрофинансовых организаций, обещающих «золотые горы».

Или вот задача на станции «Обмен валюты»: дается четыре банка, надо проанализировать условия и определить самый выгодный обмен рублей на евро. Вполне жизненная задача. Волонтеры дают общую информацию и даже подсказки, а дальше уже игроки - сами, ведь это личный зачет. Четверокурсник Вячеслав, студент Института экономики и управления СКФУ, считает, что финансовая грамотность - это тема, которая важна не только для специалиста, но и для каждого человека.

- То, что мы изучаем на лекциях, помогает в обычной жизни, - говорит студент. - Как минимум, я могу перепроверить условия договора. Так и делаю обычно: достаю калькулятор и считаю. Точно знаю, что читать нужно очень внимательно и не бояться потратить на это время, пусть хоть 100 страниц в договоре! Если просмотреть быстро, можно проглядеть важное.

Квест проходит - знания остаются

Сегодняшние дети уже со школы знают, что такое банковская карта, слышали про кредиты и налоги. Однако возможностей воспользоваться финансовыми инструментами гораздо больше, чем все привыкли считать. Именно поэтому их нужно изучать. Как рассказали организаторы, проводящие такие квесты по всей стране, большинство участников после игры всегда отмечают, что получили новые для себя знания. А значит, процесс идет и финансовая грамотность растет.

В рамках Недели сбережений в Ставрополе уже прошли и другие квесты - посложнее, для студентов. Например, сити-квест, где молодые люди знакомились с работой банков, микрофинасовых и страховых организаций, и «Финансовый регулятор», где разбирали работу учреждений, регулирующих финансовые потоки на уровне страны.

Обо всех просветительских и образовательных мероприятиях в рамках Недели сбережений можно узнать на региональном сайте финграм26.ру и на федеральном - вашифинансы.рф.