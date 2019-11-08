Застудили и вернули при смерти: история о щенке, чьё счастье «накрыли медным тазом» лживые хозяева

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — следуя только этому правилу, человек спасёт от страданий и гибели тысячи животных. Жаль поэтому, что «КП-Северный Кавказ» придётся рассказать новую историю неоправданной жестокости. Чьи главные герои и близко не знают о простом выражении, знакомом всем с детства.

- Бедное дитя спал на бетоне на сквозняке. Я говорила, что нельзя Джейсону переохлаждаться из-за перенесенного энтерита. Говорила, что вытащила его с того света! Хозяева дали слово заботиться о щенке, обещали поставить будку. И вот приходит звонок через 3 дня: «У собаки слюни текут, в ветклинику не повезём, машины нет, да и некогда», - рассказывает волонтер со Ставрополья Виктория Фёдорова, отдавшая своего подопечного в руки бессовестных хозяев.

Застудили и вернули при смерти : история несчастного щенка со Ставрополья .

После услышанного девушка сорвалась за четвероногим приятелем. На месте ей хватило одного взгляда, чтобы понять — животное убивает чумка. Виктория увезла собаку к себе, вызвала ветеринаров. Никто не приехал. В это время Джейсона как током бил приступ эпилепсии. Каждый — страшнее предыдущего. Повезло, что дома волонтёр нашла противосудорожные таблетки отца, отпускаемые строго по рецепту. Это спасло жизнь собаке. Но сейчас Джейсон при смерти и борется за каждый вдох.

- Я очень прошу молиться за него, чтоб он выжил. И болезнь не дала осложнения в будущем, - добавляет девушка.

В Instagram пользователи перечисляют деньги на лечение малыша.