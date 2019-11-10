Результат боя Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар на UFC Fight Night 163: в трудном бою заслуженно победил российский спортсмен

Результат боя Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар на UFC Fight Night 163: Забит Магомедшарипов в сложнейшем поединке превзошёл оппонента и заслуженно может претендовать на титул.

Бой, как признался сам дагестанский боец, оказался неожиданно трудным. Великолепный ударник, Каттар показал блестящую защиту и агрессивный стиль ведения боя. Он смог справиться с попытками оппонента перевести бой в партер и в какой-то момент даже навязал Магомедшарипову открытую рубку с взаимным обменом ударами.

К счастью, дагестанский боец смог взять инициативу в первом и втором раундах. Он выглядел предпочтительнее соперника и большую часть времени владел инициативой. Смог провести несколько блестящих ударов ногами и ошеломить соперника.

Результат боя Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар на UFC Fight Night 163: мощнейший удар дагестанца ногой в корпус.Приём Магомедшарипова потряс Каттара

Несмотря на это, к третьему раунду Магомедшарипов сильно устал. Ему пришлось отдать инициативу. В какой-то момент показалось, что у Каттара может получиться по-настоящему страшный удар, который собьёт дагестанца с ног. Но, к счастью для наших болельщиков, этого не произошло. Боец смог справиться с давлением, а в последнюю минуту провёл отличный тейкдаун после попытки американца ударить ногами в полёте.

Было видно, что Забит буквально выживает в последние секунды. Но благодаря блестящей работе в стойке и отличным действиям в первых двух раундах, он всё-таки забрал заслуженную победу и, вероятно, вышел на титульный бой. Напомним, что россиянин может побороться за пояс в полулёгком весе.