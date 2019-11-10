С ножом на детей: ставропольская учительница спасла детей от бандита

Учительница младших классов из третьей школы города Нефтекумска Марина Аксакалова 11 ноября спасла детей от грабителя. Мужчина с ножом готовился напасть на школьников, но ему помешала героическая женщина. Она встала между мужчиной и детьми , пока на помощь не подоспели прохожие и не сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Сама учительница получила повреждения, но выжила, а преступника задержали.

Об этом сообщил ее сын, написав на своей странице в Инстаграм:

- Учитель начальных классов против бандита - 1:0! А вы говорите, в школе ничему не учат?! Горжусь тобой, всегда знал, что ты готова жизнь отдать ради детей...А про своих я вообще молчу.

Жизни учительницы сейчас ничего не угрожает. Как оказалось, задержанный злоумышленник уже имел судимость.

Земляки восхитились железной волей женщины, написав ее сыну:

- Герой, иначе не скажешь!

- Как прекрасно , что есть такие люди! Здоровья мамочке.

- Вот это Женщина - с большой буквы!