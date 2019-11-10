2019-11-10T17:26:15+03:00
Спорт

Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 12 тура чемпионата Англии по футболу

Футбол, матч Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матча 12 тура чемпионата Англии по футболу
Андрей ФАДЕЕВ
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«Ливерпуль» примет на своём поле «Манчестер Сити»«Ливерпуль» примет на своём поле «Манчестер Сити»Фото: REUTERS
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Принципиальнейшее противостояние нам представляет английская премьер-лига в 12-м туре. В нём сойдутся лидеры турнирной таблицы, занимающие первую и вторую её строчки — Ливерпуль и Манчестер Сити.

В главном матче тура давать однозначные прогнозы сложно. Однако фаворитом, всё же, выглядят мерсисайдцы. Во-первых потому, что встреча на «Энфилд Роуд», при родных трибунах, будет проходить под оглушительную поддержку фанатов. Во-вторых потому, что ливерпудлианцы уже вписали своё имя в историю АПЛ, повторив чемпионские рекорды Челси и того же Ман Сити — в первых 10-ти турах потеряли всего два (!) очка, и подкрепили свою статистику победой в 11-м туре.

Манчестер, конечно, будет стоять на смерть — принципиальность этого матча трудно переоценить. Если голубые хотят рассчитывать на кубок АПЛ в этом сезоне, то из Ливерпуля они должны увозить заветные три очка. Любой ценой. Именно поэтому, и благодаря высокому классу команд, предстоящий матч гарантированно будет шедевром футбола.

Статистика личных встреч Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019

Ожидаемо, историческая сводка полностью подтверждает статус Ливерпуля как легендарного топ-клуба. Манчестерцы стали бесспорными фаворитами и претендентами на кубки лишь после прихода больших арабских денег. В 180 встречах 84 раза красные брали верх, 27 матчей были сведены вничью и лишь 25 раз победу праздновали сегодняшние гости.

Прогнозы на матч Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019

Фаворитом, повторяемся, является Ливерпуль. Однако предсказать итог матча, поручившись за такой прогноз, не сможет никто. И, всё же, мы считаем, что на родном «Энфилде» красные обязаны добыть как минимум ничью.

Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019

Бесплатных онлайн-трансляций матча Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019 на российском телевидении нет. Смотреть матч, трансляцию матча в текстовом формате можно в режиме live на сайте «Комсомольской правды».

Прямая онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019

Ливерпуль Манчестер Сити 10 ноября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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