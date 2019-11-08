12 человек пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками на Ставрополье

Около десяти вечера 7 ноября на 303 километре автодороги "Ростов на Дону - Ставрополь" случилось тройное ДТП с 12 пострадавшими.

Водитель легкового автомобиля "Киа Сид" двигался в направлении Михайловска, внезапно он выехал на встречную полосу, где касательно столкнулся со встречным грузовиком «МАЗ» с полуприцепом "Тонар", после чего врезался еще и в «Гранту», которая двигалась попутно с грузовиком.

В итоге 12 человек получили травмы. В «Гранте» ехали 10 человек, 7 из которых дети. Все они доставлены в больницу Ставрополя, им оказали необходимую помощь. Серьезных повреждений, к счастью, у участников аварии не диагностировано.

Водитель грузовика и вовсе остался невредим. Будет установлено, был ли кто-то из водителей пьян. А на владельца «Гранты» составлен административный материал за неправильную перевозку пассажиров.

Предстоит установить все детали происшествия, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.