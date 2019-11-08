В Дагестане поймали финансисток ИГ*, собравших 10 млн рублей

В Дагестане задержали двух финансистов ИГ*, запрещенного на территории России. Об этом сообщают представители ФСБ.

По данным ведомства, задержанные люди действовали под патронажем представителей организации, чтобы собрать деньги для финансирования их деятельности. За все время они накопили не меньше десяти миллионов рублей. Средства задержанные переводили боевикам в Сирию.

Одна из задержанных. Фото: оперативная съемка

Также стало известно, что среди пойманных сотрудниками правоохранительных органов были две женщины 24 и 33 лет. По данным Следственного комитета, в прошлом году они познакомились с боевиком, уехавшим в Сирию в 2015 году, чтобы воевать на стороне террористов. Сейчас он находится в международном розыске.

Женщины разделяли радикальные взгляды своего приятеля и решили помочь террористам. В ходе обыска у них изъяли "средства коммуникации", платежки и чеки. Подозреваемые дали показания, и совсем скоро их заключат под стражу. Открыто уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".

Задержание финансисток террористов в Дагестане.

Следователи ищут людей, которые могли быть тоже в ячейке женщин. Задержанные перевели на двоих только 390 тысяч рублей. Откуда поступили остальные 9,6 миллиона - не понятно.

В операции принимали участие сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росфинмониторинга.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация