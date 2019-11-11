Министр строительства Ставрополья уволен в связи с утратой доверия

Задержанный экс-министр строительства Ставропольского края Алексей Когарлыцкий уволен в связи с утратой доверия. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил на еженедельной планерке в правительстве края. Основанием для увольнения послужило возникновения конфликта интересов, допущенное руководителем министерства.

Владимиров так прокомментировал свое решение:

– Хочу напомнить, что ещё месяц назад, на заседании антикоррупционной комиссии я однозначно предупреждал: если кто-либо из нашей управленческой команды будет обоснованно заподозрен в совершении коррупционных преступлений, то такой человек с нами работать не будет. С таким сотрудником мы немедленно расстаёмся.

Напомним, против чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что он подписал документы о приемке строительных работ, которые не были выполнены по факту. Краевой бюджет пострадал на 14 млн рублей.

Сейчас экс-министр находится под стражей, ведется следствие.

На его место назначен Валерий Савченко, до этого работавший начальником в управлении Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.