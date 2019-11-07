2019-11-07T12:32:06+03:00
Происшествия

Министра строительства Ставрополья задержали в здании правительства

Скоро чиновнику будет избрана мера пресечения
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: https://twitter.com/kogarlickiyФото: https://twitter.com/kogarlickiy
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В Ставрополе 6 ноября задержали министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого. Процедура прошла в стенах здания правительства, в кабинете чиновника, сообщил «КП» - Северный Кавказ источник в правоохранительных органах. Когарлыцкий проходит как подозреваемый по делу о злоупотреблении полномочиями. Кстати, его предшественник Игорь Васильев был уличен по той же статье, после чего уволен.

В начале октября этого года в министерствах строительства и спорта прошли обыски, связанные с уголовным делом депутата краевой думы Алексея Назаренко, который стал фигурантом дел о мошенничестве, присвоении и ограничении конкуренции. Губернатор Владимир Владимиров недавно заявил, что не все члены правительства сохранят свои посты, если претензии правоохранителей окажутся обоснованными.

После этого стало известно, что уголовное дело заведено на министра спорта Романа Маркова. Предполагается, что он допустил хищение бюджетных денег при подготовке и заключении госконтракта на строительство спортобъектов.

По данным источника Newstracker, Алексея Когарлыцкого также подозревают в незаконных схемах при строительстве трех ФОКов в Ставропольском крае. 8 ноября ему будет избрана мера пресечения, сейчас он находится на допросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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