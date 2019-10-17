На министра спорта Ставрополья заведено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело против министра физической культуры и спорта Ставрополья Романа Маркова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Обыски в министерстве спорта Ставрополья.

Следствие склонно утверждать, что в 2017 году чиновник незаконно допустил одного из руководителей фирм к подготовке технического здания для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования. Он утверждал цену контракта.

Инвентарь приобретался для «Ставропольского училища олимпийского резерва» в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Позже эта же фирма и выиграла аукцион, заключив контракт на сумму больше 14 млн рублей. Хотя реальная стоимость поставленного оборудования была чуть больше 8 млн рублей.

Причиненный государству ущерб составил более 6 миллионов рублей.

Дома и на работе Маркова следователи провели обыски. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

До этого сообщалось, что в двух министерствах края прошли обыски. А губернатор края Владимир Владимиров заявил, что министров спорта и строительства могут уволить, если претензии правоохранителей окажутся обоснованными.

Кстати, летом этого года Роман Марков стал гостем программы "Лица власти" на радио "Комсомольская правда". Слушайте запись эфира: