2019-11-11T13:15:44+03:00
Общество

«Последний полет в жизни»: Пассажир скончался на борту самолета, летевшего в Дагестан

Погибшим оказался 66-летний житель Екатеринбурга
Ася АСРЯН
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Врачи констатировали смерть пожилого пассажира уже после посадки лайнераВрачи констатировали смерть пожилого пассажира уже после посадки лайнераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рейс «Сургут-Махачкала» оказался для 66-летнего пассажира последним в его жизни. Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления, трагедия произошла 8 ноября.

Жизнь пенсионера из Екатеринбурга оборвалась на борту рейса. Врачи констатировали смерть пожилого пассажира уже после посадки лайнера.

Супруга умершего поделилась с журналистами, что муж много лет боролся с онкологическим заболеванием. Однако точную причину смерти пассажира еще предстоит выяснить следователям.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев трагедии. В пресс-службе Следственного комитета по Дагестану сообщили, что по факту скоропостижной смерти мужчины проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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