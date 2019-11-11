«Последний полет в жизни»: Пассажир скончался на борту самолета, летевшего в Дагестан

Рейс «Сургут-Махачкала» оказался для 66-летнего пассажира последним в его жизни. Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления, трагедия произошла 8 ноября.

Жизнь пенсионера из Екатеринбурга оборвалась на борту рейса. Врачи констатировали смерть пожилого пассажира уже после посадки лайнера.

Супруга умершего поделилась с журналистами, что муж много лет боролся с онкологическим заболеванием. Однако точную причину смерти пассажира еще предстоит выяснить следователям.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев трагедии. В пресс-службе Следственного комитета по Дагестану сообщили, что по факту скоропостижной смерти мужчины проводится доследственная проверка.