«Последний полет в жизни»: Пассажир скончался на борту самолета, летевшего в Дагестан
Рейс «Сургут-Махачкала» оказался для 66-летнего пассажира последним в его жизни. Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления, трагедия произошла 8 ноября.
Жизнь пенсионера из Екатеринбурга оборвалась на борту рейса. Врачи констатировали смерть пожилого пассажира уже после посадки лайнера.
Супруга умершего поделилась с журналистами, что муж много лет боролся с онкологическим заболеванием. Однако точную причину смерти пассажира еще предстоит выяснить следователям.
Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев трагедии. В пресс-службе Следственного комитета по Дагестану сообщили, что по факту скоропостижной смерти мужчины проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU