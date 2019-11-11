"Кричал, что зарежет всех детей!": хрупкая учительница кинулась под нож наркомана

В субботу 9 ноября днем в тихом ставропольском городе Нефтекумске толпа мальчишек мирно играла на площадке, когда к ним стал приближаться взрослый мужчина, вооруженный ножом.

Он демонстрировал неадекватное поведение, кричал матом, его речь была несвязной, вероятно мужчина был под "веществом". Совершить зло 70-летнему мужчине помешала учительница начальных классов, которая, к тому же, имеет инвалидность.

Мария Аксакалова встала перед злоумышленником, скомандовав детям бежать. Перепуганные ребята окаменели от ужаса, некоторые снимали происходящее на телефон, а мужчина орал учительнице: «Я тебя порежу!». Он хватал женщину за волосы, за капюшон куртки и за руку. Но и женщина не осталась в долгу, как могла отбивалась сумкой, дома обнаружив, что в пылу драки разбила два телефона и очки, без которых почти ничего не видит. Мария Ивановна призналась, что в тот момент думала о том, как бы не проронить неосторожного грубого слова и остаться для детей примером.

- Я не хотела опозорить сына, он у меня уважаемый человек, и школу, в которой работаю.

По бокам стояли две припаркованные машины и нападавший фактически загнал свою жертву в тупик, приближаясь спереди. К счастью, от неадекватного человека героиню спас проезжавший мимо инспектор ДПС. Он подошел сзади и выхватил у злоумышленника нож, пока учительница отвлекала внимание на себя. Нападавшего задержала полиция, которую вызвали очевидцы.

Единственный сын героический учительницы Владимир Кайванов узнал о случившемся из соцсетей, когда знакомая рассказала о поступке Марии Ивановны. Он тут же стал звонить маме, которая сразу не брала трубку. Женщина перезвонила позднее сама и не стала рассказывать подробности истории, боялась, что сын станет переживать, а рассказала в общих чертах. Все детали случившегося Владимир узнал от свидетелей, с которыми был знаком.

В тот же злополучный день дети с мамами пришли к своей спасительнице на дом со словами: «Вы наша крестная!» Благодарные родители сказали, что это просто второе рождение и чудо, что дети остались невредимы.

Сейчас Мария Ивановна с педагогическим стажем 31 год продолжает вести уроки в третьей любимой школе Нефтекумска.

Туда она добирается из соседнего города, преодолевая каждый день по 70 километров, чтобы затем отработать три смены, несмотря на то, что уже 6 лет находится на пенсии.

На все просьбы сына взять пару дней отдыха после случившегося только отмахивалась, дескать, дел много. Хотя уже дома обнаружила, что у нее болит рука, которую она повредила, кинувшись детям на защиту.

По словам Владимира, это вполне в духе его мамы , которая всю жизнь посвятила преподаванию:

- Я не удивлен, что она поступила так, я удивлен, что она не вырубила преступника,- смеется мужчина, - она действительно бесстрашная женщина и второй раз, уверен, поступила бы также. Она всегда за детей готова отдать все.