2019-11-14T10:29:26+03:00
Происшествия

В Следкоме РФ контролируют расследование дела со ставропольской учительницей

Женщине удалось отбить школьников от вооруженного мужчины
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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О геройском поступке учительницы из Нефтекумска, отбившей детей от нападавшего с ножом мужчины, узнали в центральном аппарате СК. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение ставропольским следователям возбудить уголовное дело и задержать мужчину. Ситуация взята им под личный контроль.

Напомним, 9 ноября к группе мальчишек, играющих на детской площадке, приблизился вооруженный мужчина. Он демонстрировал неадекватное поведение и угрожал детям расправой. Учительница начальных классов, проходившая мимо, загородила собой школьников и отбила их от мужчины, пострадав сама. Благодаря ее вмешательству, злоумышленника удалось схватить и все остались живы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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