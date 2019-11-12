2019-11-12T12:14:12+03:00
Общество

«Завернули в пеленку и оставили на земле»: нашедший брошенного младенца ингуш, скоро усыновит его

Поиски родителей, выкинувшего ребенка на улицу, продолжаются
Ася АСРЯН
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О том, сколько младенец пролежал на земле, осталось загадкойО том, сколько младенец пролежал на земле, осталось загадкойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В конце октября жителя ингушского села Сагопши ждал «сюрприз», завернутый в пеленку. Так, мужчина около 05:00, 31 октября, выйдя во двор, обнаружил рядом с частным домом сверток с новорожденным мальчиком. Малыш был завернут в пеленки и плед, и лежал на земле.

Сельчанин отвез ребенка в местную больницу. Там врачи обследовали его, выяснилось, что малыш родился три недели назад.

Причем, мальчик не имел проблем со здоровьем. О том, сколько младенец пролежал на земле, осталось загадкой. Однако, к счастью, ничего угрожающего его здоровью и жизни, к счастью, не произошло.

Позже нашедший сверток с мальчиком мужчина, заявил, что собирается усыновить младенца. Над малышом на «нового отца» оформили временную опеку. Тем временем полицейские занимались поиском родителей ребенка, которые выкинули его на улицу.

Как стало известно, районная служба опеки и попечительства приняла решение оформить временную опеку над подброшенным мальчиком. Под временным опекунством подразумевается два месяца. А по истечении этого срока планируется оформить усыновление.

Известно, что опекун женат, но у супружеской пары нет своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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