Телефон пропавшей 16-летней ставропольчанки обнаружили в лесополосе

В лесополосе обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон пропавшей 16-летней ставропольчанки.

В связи с безвестным исчезновением школьницы следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Разговор с матерью потерявшейся школьницы 00:00 00:00

Ход расследования лично контролирует руководитель следственного управления СК России по региону Игорь Иванов. Он выехал и находится на месте обнаружения телефона, где сейчас ведутся поисковые и следственные мероприятия.

Фото: пресс-служба СКР по Ставрополью

Сейчас следователи, волонтеры, спасатели и все неравнодушные ставропольцы ищут пропавшую Аурику Толстову.

Напомним, ранее сообщалось, что Аурика Толстова пропала накануне, 11 ноября, в краевом центре по дороге в гимназию, где проходила олимпиада по астрономии.

По словам матери девочки, Аурика должна была защитить честь школы на городском этапе олимпиады. Из дома она вышла в 08:30, так как за полчаса до начала интеллектуального состязания участникам нужно было пройти регистрацию. Олимпиада проходила не в родной школе девочки, а в гимназии №18, куда Аурика должна была добраться на маршрутке.

Маршрут Аурики от дома до места проведения олимпиадыФото: Мария КУРОВА

За пять минут до начала мероприятия матери школьницы позвонила классный руководитель и сообщила, что ученица не явилась на олимпиаду. Взволнованная женщина тут же набрала дочери, но та не отвечала на многочисленные звонки.

Аурика никогда не скандалила с родителями, постоянно была загружена урокамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Гудки шли всегда и продолжают идти до сих пор. Потом я набрала близкой подруге Аурики, которая находилась в этот момент дома, но даже она не знала, куда делась наша дочь. Ближе к 11:00 мы уже обратились с заявлением о пропаже в правоохранительные органы, —делится мать Аурики.

По ее словам, Аурика никогда не скандалила с родителями, постоянно была загружена уроками. Десятиклассница претендует на золотую медаль, занимается в образовательном центре для одаренных детей Ставрополья.

— Перед олимпиадой у нас с Аурикой был небольшой конфликт, но, пустышный. Дочь ходила на дополнительные занятия по математике к репетитору. В ночь перед олимпиадой мы узнали, что Аурика пропускала занятия. На этой почве мы немного поспорили, — вспоминает мать школьницы.

На гаджетах девочки стоят пароли, поэтому родители не смогли проверить последние переписки дочери с друзьями, чтоб найти какие-нибудь зацепки. Ноутбук школьники изъят, следователи начали проверку по факту пропажи. Телефон Аурики в первой половине 12 октября был доступен, его отслеживали правоохранители.

Близкие друзья пропавшей девочки утвержают, что не в курсе, где находится их подруга.

— Да, мы с ней дружили, причем хорошо. Тем не менее, она не смогла доверить мне свои проблемы и рассказать, куда идёт. Она рассказывала, что ей не дается математика. Аурика не очень общительная. В последнее время я была единственным ее другом. Она сама об этом говорила, — рассказывает близкая подруга девочки.

Жителей Ставрополя, которые что-то знают о местонахождении Аурики, просят позвонить по телефонам: : 8 (8652) 30-48-09, 02 либо 102 (с мобильного телефона).