Вояж на Бали и в сказочный парк, где снимали «Аватар»: как чеченец без гроша в кармане колесит по курортам Азии

Кто не мечтал вырваться из трясины забот и обязательств да метнуться в кругосветное путешествие? Вот и Надир из Чечни просыпался с такими мыслями и засыпал. А в один день собрал рюкзак и поехал в большое путешествие по Азии! Маршрут 22-летний авантюрист проложил через Казахстан в Китай, оттуда во Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджу, в Таиланд потом заехал, а еще — Малайзию. Сейчас знакомится с Индонезией. Финиш — Филиппины.

- Я отправляюсь один, без денег, автостопом, - написал парнишка 20 августа у себя в Instagram и отправился в головокружительный вояж.

Чеченец без копейки сбережений путешествует по Азии.

Так и началось приключение с 30 кг на спине — в свой рюкзак Надир затолкал палатку, одежду, три пары обуви, ноутбук, солнечную батарею, фонарики, спальный мешок с постельным бельем, штатив, кастрюлю, кружку, скотч, боксерский бинт, клей, веревку, аптечку, фонарики... Даже гитару!

В каждый новый город и страну Надир добирается на попутках. Но это лишь звучит заманчиво. Скажете, сколько же сэкономить ухитрился! Только до Алма-Аты бережливый путешественник ловил попутку 3 часа, стоя под палящим солнцем в степи.

Азия покорила путешественника с Северного КавказаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Полицейский привез до границы Малайзии, - рассказывал юноша 5 недель назад у себя в «stories», когда подъезжал к городу Кедах. - Сразу пропустили! Без печатей и штампов, потому что я выехал из Таиланда.

Это фото юноша подписал: "Когда я делал эту фотографию, на доли секунды мне показалось, что мой сон стал явью"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Улыбчивый чеченец заводил друзей в каждом пункте прибытия. У некоторых даже ночевал, чем здорово экономил на хостеле.

Полиция дружелюбно встречала странника, а дети принимали иностранца как родногоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Чувак, объясни, как без денег? Ты летаешь, передвигаешься на поезде, ешь — что значит без денег?! - удивляются тем временем подписчики.

Вот и нам стало интересно, за какие «шиши», причем иностранные, Надир ел лапшу в китайском ресторанчике, арендовал байк во Вьетнаме, покупал SIM-карты и сейчас развлекается в Куала-Лумпуре (столица Индонезии)? Рецепт счастья оказался до неправдоподобного прост.

Выручает странника помощь от пользователей Instagram. Блогер разместил в «шапке» профиля реквезиты своей карты, куда увлеченные наблюдатели жертвуют деньги на приключения «сорвиголовы».

Хитро!

Еще дает прибыль реклама в его аккаунте с 32 тыс подписчиков. Надир, как бы невзначай, рекламирует разные заведения. Например, рассказывал о магазине в Грозном, чьим складным ножом пользуется в поездке, рекламировал азиатскую ветеринарную клинику, когда на его глазах лечили лемура. И так далее.

Это не паук - это крокодил! Турист из Чечни вместе с подписчиками поражается Азии.

- Дорогой наш брат! С самого начала я и мои сыновья наблюдаем за тобой. Удачи! - поддерживают блогера земляки. - Удача на стороне смелых мечтателей!

Из всех мест, где Надир уже побывал, больше всего поразили фанатов его записи про восхождение на гору в китайском парке Чжанцзяцзе, где Джеймс Кэмерон снимал легендарный бестселлер «Аватар»:

отважный чеченец покорил китайские горы, где снимали "Аватар".

- Если бы мне год назад сказали, что я один покорю 3900 ступенек с 30 килограммовым рюкзаком за спиной где-то на юге Китая я бы просто рассмеялся, - писал блогер 8 сентября.

- Чтобы туда попасть, я потратил почти 200 тысяч, а ты автостопом добрался!? - поражаются поклонники.

И прогулка на Бали:

22-летний парень из Чечни автостопом приехал на Бали!.

Будет ли Надир так же автостопом возвращаться домой в Чечню или купит билет на самолет — остается гадать. Ждем благополучное завершение большого путешествия!