"Была абсолютно здоровой": школьница из Дагестана умерла в "Артеке"

В среду днем стало известно, что в международном детском центре "Артек" умерла 15-летняя школьница из Дагестана. Девятиклассница заснула вечером, а на утро ее нашли мертвой в своей постели, передает пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым.

Со слов представителей Минобрнауки Дагестана, ребенок самостоятельно, без участия ведомства, зарегистрировался на поток, а отвезли его туда родители. Отмечается, что это уже вторая поездка девочки в "Артек". В прошлом году она уже посещала центр и вернулась здоровой.

Согласно официальному сайту центра, школьница умерла в самом начале своей смены: 10-11 ноября девочка заехала в лагерь, а 12 числа, в канун первого "ключевого дня", она скончалась. В пресс-службе Минобрнауки сообщили "КП - Северный Кавказ", что по документам она была здорова.

- У нее имелись все необходимые документы, в том числе - медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний, - говорят в министерстве.

По некоторым данным, у школьницы могли быть проблемы с сердцем, но официальной информации по этому поводу пока нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. В "Артек" приехали сотрудники ведомства, которые уже опросили персонал лагеря и выясняют обстоятельства, предшествовавшие смерти. В Крым вылетают мать и тетя погибшей.

Отмечается, что этой осенью в лагере погиб еще один ребенок. 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга умер от пневмонии. По этому поводу тоже было открыто уголовное дело.