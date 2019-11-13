2019-11-13T14:54:31+03:00
Происшествия

"Была абсолютно здоровой": школьница из Дагестана умерла в "Артеке"

Девятиклассница уже ездила в лагерь и была активисткой
Антон ШАПОВАЛОВ
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Родители погибшей уже вылетели в КрымРодители погибшей уже вылетели в КрымФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду днем стало известно, что в международном детском центре "Артек" умерла 15-летняя школьница из Дагестана. Девятиклассница заснула вечером, а на утро ее нашли мертвой в своей постели, передает пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым.

Со слов представителей Минобрнауки Дагестана, ребенок самостоятельно, без участия ведомства, зарегистрировался на поток, а отвезли его туда родители. Отмечается, что это уже вторая поездка девочки в "Артек". В прошлом году она уже посещала центр и вернулась здоровой.

Согласно официальному сайту центра, школьница умерла в самом начале своей смены: 10-11 ноября девочка заехала в лагерь, а 12 числа, в канун первого "ключевого дня", она скончалась. В пресс-службе Минобрнауки сообщили "КП - Северный Кавказ", что по документам она была здорова.

- У нее имелись все необходимые документы, в том числе - медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний, - говорят в министерстве.

По некоторым данным, у школьницы могли быть проблемы с сердцем, но официальной информации по этому поводу пока нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. В "Артек" приехали сотрудники ведомства, которые уже опросили персонал лагеря и выясняют обстоятельства, предшествовавшие смерти. В Крым вылетают мать и тетя погибшей.

Отмечается, что этой осенью в лагере погиб еще один ребенок. 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга умер от пневмонии. По этому поводу тоже было открыто уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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