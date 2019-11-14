Порядка 60 млрд рублей нетарифных инвестиций привлекут энергетики

Немногим более полугода прошло с того дня, как новым главой крупнейшей энергокомпании СКФО - «Россети Северный Кавказ» (бренд «МРСК Северного Кавказа») назначен Виталий Иванов. Отметим, что к этому времени в энергетической отрасли региона давно назрел ряд проблем как экономического, так и технического характера, решать которые предстояло новому руководству.

О новом курсе развития энергетики СКФО

Как и планировалось с момента назначения, Виталий Иванов с первых же дней задался вопросами финансовой стабилизации компании и оздоровлением ситуации в республиках. И сегодня, спустя 8 месяцев после начала этой работы, заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов на встрече с журналистами в Пятигорске рассказал о намеченных путях решения болевых точек и долгосрочных планах по выведению предприятия из кризиса.

- Для начала этой работы нужно было провести масштабную инвентаризацию всего электросетевого хозяйства Северного Кавказа, финансово-экономических обязательств, - отметил он. - Отмечу, что компания с 2012 находится в тяжелом состоянии. Но сейчас, после тщательного анализа, финансовая модель будет изменена, и благодаря этому уже к 2023 году мы сможем начать выходить из стагнации, и компания начнет приносить прибыль. Естественно, это благоприятным образом отразится на потребителях. Главный вопрос: что сделано за последние полгода?

Как отметил Виталий Иванов, буквально на днях прозвучало решение на самом высоком уровне о привлечении дополнительных инвестиций в электросетевой комплекс макрорегиона.

- Были подписаны директивы правительства России по выделению 2 млрд рублей для повышения надежности электросетевых объектов «Россети Северный Кавказ», - поделился он. - Данные инвестиции уже с декабря 2019 года будут направлены на выполнение запланированных мероприятий в Ингушетии, Ставропольском крае и Северной Осетии.

Помимо этого, в ближайшее время ожидается выделение инвестиций в более чем 2,5 млрд рублей для работ в Чечне. Как было отмечено, в целом инвестиции только в данном квартале этого года составят около 5 миллиардов рублей. Эти средства направят и на повышение надежности электросетевого комплекса СКФО.

Проблемы решать сообща

Один из вопросов журналистов коснулся проблемных электросетевых компаний Северного Кавказа, не входящих в группу «Россети», которые явно не тянут нагрузку и не способны обеспечить запросы потребителей. Этот вопрос поднимал ранее Президент России Владимир Путин, который указал на нестабильную работу территориальных сетевых организаций, не входящих в госхолдинг.

В связи с этим главам субъектов была поставлена задача в ближайшее время передать бесхозяйные и муниципальные сетевые объекты на баланс «Россетей», так как только в составе холдинга возможно полноценно обеспечить содержание этих объектов в надлежащем состоянии для обеспечения надежного энергоснабжения как социально значимых объектов, так и жителей регионов, и различных бизнес-структур.

Как отметил Виталий Иванов, на данный момент вопрос передачи проблемных сетей Нальчика, Махачкалы и Владикавказа уже находится на стадии решения. Особо подробно гендиректор «Россети Северный Кавказ» остановился на инвестициях, которые группа «Россети» планирует вложить в развитие энергетической отрасли нашего региона. - Ведется серьезная работа, связанная с проектированием по электросетевому комплексу, - отметил Виталий Иванов на пресс-конференции.

Заместитель Гендиректора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов

- «Россети Северный Кавказ» намерены привлечь порядка 60 млрд рублей инвестиций из нетарифных источников для повышения надежности энергоснабжения СКФО. Ни в одной макрорегиональной дочерней структуре, входящей в группу «Россети», такие средства на проектирование не закладываются.

Глава компании также отметил, что впервые с 2012 года найдены средства, чтобы полностью погасить кредитный портфель. И это серьезно повысит операционную эффективность компании. На пути динамичного развития Отдельно новый глава «Россети Северный Кавказ» коснулся наболевшей темы долгов потребителей Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭМ).

В настоящее время они составляют порядка 50 млрд рублей. Из-за этого регионы под постоянной угрозой срыва поставок энергоресурса. Но чтобы добросовестные потребители не страдали из-за действий злостных неплательщиков (а это в основном предприятия жилищно-коммунального хозяйства), в компании эту проблему решают за счет собственных средств.

- Сегодня ведутся переговоры с производителями ресурса и «Советом рынка» о погашении старых долгов, копившихся многие годы, поэтапно, - сообщил Виталий Иванов. - Предложения энергетиков поддерживает правительство России, так как эти механизмы прежде всего - во благо жителей и всех потребителей.

В заключение встречи глава компании поделился своими впечатлениями от рабочих поездок по республикам Северного Кавказа, в ходе которых он лично изучил проблемные вопросы энергосистемы каждого субъекта.

- Именно проведение личных встреч с коллективами каждого районного подразделения видится мне наиболее эффективным способом выявления и решения проблемных вопросов, - отметил Виталий Иванов. - В формате общения с работниками мне удалось понять: в энергосистеме Северного Кавказа работают профессиональные люди, с которыми можно решать самые амбициозные и смелые отраслевые задачи.

КСТАТИ

Гендиректор «Россети Северный Кавказ» сообщил, что компания приступила к проектам по реализации концепции «Цифровая трансформация-2030». Для этого группа «Россети» с 2020 года планирует инвестировать в Северный Кавказ более 20 млрд рублей из нетарифных источников. В истории энергетики СКФО подобных по масштабу инвестиционных вложений еще не было.