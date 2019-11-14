Из невзрачного «кабана» — в звезду автофестивалей: как простой ставрополец прокачал старый «Mercedes» до неузнаваемости

Больше 5 лет назад Заур взял с рук «Mercedes-Benz W140» цвета «серый металлик». Для ставропольских дорог махина смотрится «кораблем» и сейчас. А по меркам прошлых лет на этом, как говорили «кабане», гонял в мечтах едва ли не каждый пацан. Но Заур купил «немца» не для простых катаний у себя в Кисловодске, а как модель для «stance-проекта».

«Stance-культура», объясним, это когда машина из средства передвижения «прокачивается» в дерзкого мутанта. В России фанатов «Stance» штрафуют (по пункту 12.5 КоАП) за «внесение незаконных изменений в конструкцию автомобиля» (ПДД РФ, 7.18). Но разве большая проблема для увлеченного «стенсера» заплатить 500 рублей?

Заур выбрал японское направление тюнинга «VIPstyle» и потратил на свою «ласточку» тысячи часов работы в гараже, тысячи погибших нервных клеток и немало денег. Зато вуаля! Сегодня его красоткой любуются не только двор, а многотысячная тусовка крутых автофестивалей.

Это фото из Иноземцево за подписью:"Хороший асфальт на дороге не валяется"

«Низкая посадка и отрицательный развал колёс — не для наших дорог» - уже подумали об этом? Заур не спорит.

Парень даже не скрывает, что его поездка на выставку в Сочи обернулась вояжем на эвакуаторе. И дорабатывать машину надо много в чем.

- Я просто тихо и по-скромному строил свою машину так, как нравится мне, стараясь соблюсти каноны симпатизирующей мне автомобильной культуры. Не более того. У меня нет цели кому-то что-то доказать или кого то перегнать, - отбивается парень в Instagram от «хейтеров».

Автолюбители обсуждают необычную машину на форумах и в соцсетях

Автомобиль надо любить как жену, часто шутят мужчины. Наверное, поэтому одно мытье «раскосого», как шутят соседи, «Mercedes» убивает почти полдня. Как объясняет хозяин: «кузов протереть — не проблема, но полировать полки в 7 и 9 дюймов...»

- Проблематично засунуть тряпку или пальцы между болтами, пиками. Диски приходится протирать дольше, чем саму машину! Не бывает такого, чтобы больно не ударился ногтями об болты.

Из невзрачного кабана в звезду автофестевалей: как ставрополец прокачал старый Mercedes .

Сейчас «стенсер» со Ставрополья готовится к фестивалю «Raceism», который пройдет в Польше.

- Я собираюсь туда ехать не за топами, не за оценкой машины. Главное для меня - это дорога. Дальняя дорога, которую я хочу преодолеть на машине, на которую я трачу свою жизнь.