«Мы совершили ошибку, такого не повторится»: Популярные блогеры публично извинились за пародию на Кадырова

В сети не утихают публичные извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На этот раз очередь «раскаиваться в нехороших поступках» дошла до популярных видеоблогеров и рэп-исполнителей Саши Тилекс и Эльдара Джарахова.

Молодые люди – основатели известного коллектива «Успешная группа». Друзья записывают пародийные видео на популярные музыкальные клипы. Их ролики набирают в YouTube по несколько миллионов просмотров.

Так, недавно рэп-дуэт решил поэксперементировать и снять пародийный клип, в котором Тимати якобы записал совместный трек с Рамзаном Кадыровым.

Герои клипа «Контракт» аппетитно закусывают в иномарке бургеры, танцуют в студии звукозаписи. Один из них даже отрабатывает на худощавом парне боксерские удары.

«Рэп-исполнители» предлагают подписать с ними «контракт», чтобы окунуться в мир роскоши, успеха и красивых девушек. Этот клип уже успели удалить из сети. Взамен залить новое – с публичным извинением за предыдущее.

—Хотим принести свои извинения перед главой Чеченской республики, героем России Рамзаном Кадыровым и всем чеченским народом за пародийный ролик, который мне сняли. Мы чтим и уважаем традиции чеченского народа и ни в коем случае не хотели, чтобы наше видео задело чьи-то чувства, — с таких слов начинаются извинения Саши Тилекс.

Позже он добавляет, что с ними на связь вышел директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. Они «нормально пообщались, обсудили все моменты и проанализировали поступок в целом».

Популярные блогеры публично извинились за пародию на Кадырова.

—Мы осознаем, что совершили ошибку, тем, что записали пародийный ролик с участием Кадырова. К сожалению, перед съемкой мы не спросили разрешения и не убедились в том, что этот ролик никого не оскорбит. Впредь такого больше не повторится, — продолжает Тилекс.

— Мы уважаем Рамзана Кадырова, человека, который много сделал для развития всей республики. Также мы с уважением относимся ко всему чеченскому народу и приносим свои глубочайшие извинения за этот ролик.

Недавно публично извиняться перед девушками из Чечни пришлось и английскому блогеру по имени Бенжамин.