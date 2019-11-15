«Приехал на заработки, уехал с переломанными ногами»: безработный белорус чуть не превратился в махачкалинского бродягу

Безработному жителю Минска пообещали помочь выбраться из бедности. Знакомые рассказывали о заработках в дагестанских селах, где кроме неплохих денег еще и теплую ночлежку дают.

Юрий обрадовался, купил билет до Махачкалы. И тут начались «невесёлые приключения» белоруса в Дагестане. Сначала на автовокзале в столице республики у гостя украли сумку с документами. Но, даже этот инцидент не остановил работягу.

Юрий без денег и паспорта добрался на теплицы в отдаленное село Уллубийаул. Там все шло по сценарию, о котором он мечтал: кормили, деньги платили, ночевать в теплый сарай пускали. Однако, проработав несколько месяцев, Юрий решил на попутках добраться до Махачкалы. Ночью он оказался на трассе и ждал, когда его подберет какой-нибудь отзывчивый водитель.

Волонтеры приютили Юрия, помогли восстановить документы и отправили на его родину

И тут с мужчиной снова приключилась неприятность. Ехавший на высокой скорости лихач не заметил «голосовавшего» в темноте человека и сбил его. С травмами Юрия доставили в ближайшую больницу. А уже там обе ночи мужчины оказались закованы в гипс.

К счастью, не обошлось без добрых людей. После выписки из больницы местный житель по имени Магомед приютил бедолагу у себя дома. Он же и помог Юрию получить в полиции справку об утере паспорта.

Правоохранители направили запрос в консульство республики Беларусь в Ростове-на-Дону, чтобы мужчине сделали временный сертификат для возвращения на родину. А дальше судьбой «белорусского путешественника» занялись волонтеры движения «Альтернатива» по Дагестану.

Они сопроводили Юрия в Ростов, где он получил в консульстве необходимые документы. Затем нашли для мужчины временный приют, а после – купили билет на автобус до Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пастбище изнурительного рабства»: Молодой инвалид из Подмосковья чудом спасся от рабства в Дагестане

История несостоявшегося пастуха отдаленного дагестанского селения началась на вокзальной площади в Москве. Там безработному парню-инвалиду Константину предложили уехать за 2000 км на заработки (подробнее).