Врачи предрекали судьбу "овоща": мужчина вернулся с того света после ДТП и стал успешным бизнесменом

Год назад, в сентябре, Юрий Ерёмин попал в страшную аварию, после которой оказался в коме. Пять переломов на левой ноге, два с осколками - на правой, контузия, жир в легких. Врачи предрекали экстренному пациенту либо смерть, либо судьбу "овоща". Однако мужчина не потерял рассудок, встал на ноги - и даже открыл свой маленький бизнес. Как Юрий смог вернуться с того света и преуспел в своем деле - он рассказал корреспонденту "КП - Северный Кавказ".

Кадр с места аварии. Фото: Instagram

"В аварии никто не виноват"

15 сентября 2018 года Юрий в компании друга-водителя двигался по улице Вавилова в Ставрополе. Молодые люди изрядно не гнали, но ехали быстро и по правилам. На одном из пешеходных переходов они пропустили человека...

- ...и на этом память выключилась. Амнезия. Тоже самое и у водителя. Помню еще только удар, - признается Юрий.

Мужчины на "Volkswagen" влетели в столб. По видео трудно установить, на какой скорости ехали парни, но, как вспоминает сам Юрий, они не мчали и водитель в аварии не виноват.

stav_malar Видеоролик о Юрии на его аккаунте

Как только фрагменты ДТП вылезли в соцсети, появились свидетели, которые начали выдавать свои версии случившегося. Кто-то говорил о том, что иномарку подрезали, кто-то журил ребят за скорость.

- Есть виновник - это асфальт, - уверяет Юрий. - На том участке была небольшая ямка. Вполне возможно, что мы попали на нее и нас занесло. На ровном месте. Если бы мы нарушили скорость, последствия могли быть страшней. Я видел те машины, которые сталкиваются со столбами на скорости 100-150 км/ч - от них ничего не остается.

Авария в Ставрополе (15.09.2018). Видео: Instagram.

"Выживет - будет овощем"

На место ДТП подбежали все, кто был рядом. Искалеченные тела стали вытаскивать случайные прохожие, и если водителя достали почти легко, то вот Юрия - не без труда. Удар машины об столб пришелся на пассажирское кресло, где сидел мужчина.

В реанимацию Юрия привезли в коме. Еще 15 дней он пробыл в ней. За это время врачи насчитали пять переломов на правой ноге, два на левой, но со смещением и осколками (Юрий запомнил, как семь месяцев носил аппарат Илизарова на той ноге).

- Легкие начали заливаться жиром. Еще другие внутренние органы поотбивал, но основной удар пришелся на легкие. Там дело близилось к смерти, меня с того света вытаскивали, - сказал Юрий.

Через 15 дней мужчина вышел из комы, но сознание к нему так и не вернулось. Сбывался страшный прогноз врачей: "Если выживет, дурак будет". Родные и близкие стали оплакивать те перспективы, которые мужчина, сам того не желая, потерял. Оплакивали больше недели. Пока не наступило воскресенье.

Так дочь Юрия встретила вернувшегося в сознание отцаФото: Личный архив героя публикации

Воскрешение

- Как сейчас помню, это было воскресенье. И я очнулся и не помню, что я тут делаю, что со мной, - говорит Юрий. - И это только спустя месяц после аварии. В один день я пришел в себя.

Несмотря на то, что к мужчине вернулось сознание, он еще не мог ходить. Стоять получалось, но с подпоркой. Реабилитация шла, но вера в лучшее угасала быстрее. Но в одну новогоднюю ночь жене Юрия надоело ходить мужу за сигаретами, и за ними поковылял сам курильщик:

- Говорит она мне: "Сам иди за сигаретами". Я встал на костыли и пошел по гололеду на "Спартака" (прим.ред.: спортивный дворец). Тихо-медленно, но дошел, - смеется Юрий. Так он впервые сам прошел дальнюю дистанцию.

После этого восстановление пошло быстрее. Постепенно срастались кости, проходили травмы. И уже в марте Юрий стал нормально ходить. Опять же: не без труда. Старые раны болели, хоть и не так сильно.

Юрий с семьей. У него две дочери и женаФото: Личный архив героя публикации

Свое дело

Теперь у Юрия в основном головные боли - из-за погоды и собственного бизнеса. С 16 лет мужчина, которому сейчас - 31, занимается покраской машин, и с апреля он решил открыть свой гараж. Там Юрий работает с напарником - сам красит, сам заделывает. Одно плохо:

- Тяжело. На ногах не могу долго стоять, согнуться полноценно не могу. А уж сесть на корточки - тем более: колени не сгибаются. Спицы из ноги так и не вытащили, - говорит Юрий.

Несмотря на боль, он продолжает работу. И даже ведет личный Instagram-аккаунт, в котором рассказывает о своей работе и делится мудростью.