2019-11-18T14:53:13+03:00
Происшествия

Отец в Дагестане убил ухажера дочери за переписки в соцсетях

Вместе с сыном он "разобрался" с четырьмя людьми
Антон ШАПОВАЛОВ
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Один человек скончалсяОдин человек скончалсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет по Дагестану завершил расследовать уголовное дело против отца с сыном. Мужчин будут судить по трем статьям УК РФ, передает пресс-служба ведомства.

Как уверяет следствие, 42-летний отец из Махачкалы узнал о тайной переписки его дочери с каким-то парнем, которого видел впервые. Он рассказал об этом сыну, который позже присоединился к травле сестры. Доводы о том, что таким образом девушка позорит семью, не убедили ее, и мужчины решили обратиться к тому, кто соблазнил их родственницу, которую, по всей видимости, уже успели с кем-то засватать.

В течение всего дня 31 декабря 2018 года они созванивались с парнем, который вел переписку с девушкой. Стороны условились встретиться с глазу на глаз, потому что разговоры по телефону ни к чему не приводили.

Местом для переговоров стала парковка возле одного из магазинов в Махачкале. Отец с сыном приехали одни, а с парнем были его родственники. Тогда первая сторона взяла себе в помощь нож. Когда разговор зашел в тупик, отец воспользовался им. Одному парню они нанесли побои без ножа, а трех других били им в грудь. Друг по переписки скончался, остальные убежали.

- Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных первой частью 105 статьи УК РФ (убийство), третьей частью 30 статьи, пунктами «а» и «ж» второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и первой части 119 статьи УК РФ (угроза убийством), - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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