«Ничего грязного и пошлого не было в моих мыслях»: подвергшаяся критике певица из Ингушетии ответила «обидчикам»

В адрес 18-летней участницы шоу «Голос» на «Первом канале» Рагды Ханиевой продолжают сыпаться гневные комментарии. Напомним, на «слепых прослушиваниях» к юной певице из Ингушетии повернулись три кресла из четырех. Зал пришел в восторг, немало комплиментов высказали участнице Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров, сидящие в жюри.

Известная зрителям по проекту «Голос. Дети» ингушская звездочка решилась пойти в команду к Сергею Шнурову. Полина Гагарина, сокрушаясь выбору Рагды, предрекла, что Сергей Шнуров научит девушку только «плохим словам», ведь петь он не умеет.

На «слепых прослушиваниях» к юной певице из Ингушетии повернулись три кресла из четырехФото: Личная страница героя публикации в соцсети

От переполняющих эмоций певица, как и все другие участники шоу, бросилась в объятия к членам жюри. Это и стало ее фатальной ошибкой.

После триумфа «уважающие себя и свой народ» жители Ингушетии, обрушились на землячку с упреками.

— Опозорила свой народ своими обнимашками с животными.

Рагда Ханиева. Голос, сезон 8. Слепые прослушивания Bird Set Free.Ингушская певица, дошедшая до финала Голос.Дети, пришла на проект, чтобы попробовать себя в гораздо более трудном соперничестве

— Женщине нельзя прикасаться к мужчинам. Просто большинству ингушей, которые росли не в Ингушетии, кажется нормальным такое поведение. Они не понимают, что нельзя девушке даже петь прилюдно.

18-летняя Рагда Ханиева после окончания школы переехала в МосквуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наконец, вчера, 17 ноября, Рагда решила ответить критикам в сети.

— Люди, надо быть добрее. Я в знак уважения приобняла старших, годящихся мне в отцы людей. В моей голове вообще не было тех извращений, в которых меня все обвинили. Я в шоке от наших мужчин, которые столько грязи написали мне. Даже стыдно было читать. Но, я честно желаю всем добра, и может когда-нибудь меня поймут и осознают, что ничего грязного и пошлого не было в моих мыслях. И тем более не было мысли осквернить ингушский народ и наши обычаи.

Но даже это гуманное обращение не «угомонило» выступающих «за честь и достоинство предков».

— Желаю тебе побольше ингушской этики, чтобы наш народ гордился тобой, а не стыдился, — обратился к Рагде «смелый» пользователь сети, скрывающийся под ником «Он самый».

— Критику я принимаю только от своих родителей. Кто вы такие, чтобы я принимала от вас критику? — ответила певица на замечание и получила «аргументированный» ответ.

— Мы — ингуши, и если ты себя считаешь ингушкой, будь добра соблюдать адаты и правила нашего ингушского общества. Если нет, то открыто заяви, что ты не ингушка и к ингушам никакого отношения не имеешь, — заявил «смельчак».

Нашлись под постом и добрые комментаторы, которые «гордятся Рагдой», советуют «никого не слушать» и благодарят ее родителей за то, «что подарили республике такую умницу».

18-летняя Рагда Ханиева после окончания школы переехала в Москву и решила стать журналисткой. Сейчас девушка учится в МГУ.

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