2019-11-18T19:05:22+03:00
Общество

«Ничего грязного и пошлого не было в моих мыслях»: подвергшаяся критике певица из Ингушетии ответила «обидчикам»

«Смелые» комментаторы считают, что «своим поведением девушка позорит весь народ»
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рагда Ханиева на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Фото: кадр видео «Первого Канала»Рагда Ханиева на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Фото: кадр видео «Первого Канала»
Изменить размер текста:

В адрес 18-летней участницы шоу «Голос» на «Первом канале» Рагды Ханиевой продолжают сыпаться гневные комментарии. Напомним, на «слепых прослушиваниях» к юной певице из Ингушетии повернулись три кресла из четырех. Зал пришел в восторг, немало комплиментов высказали участнице Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров, сидящие в жюри.

Известная зрителям по проекту «Голос. Дети» ингушская звездочка решилась пойти в команду к Сергею Шнурову. Полина Гагарина, сокрушаясь выбору Рагды, предрекла, что Сергей Шнуров научит девушку только «плохим словам», ведь петь он не умеет.

На «слепых прослушиваниях» к юной певице из Ингушетии повернулись три кресла из четырех Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На «слепых прослушиваниях» к юной певице из Ингушетии повернулись три кресла из четырехФото: Личная страница героя публикации в соцсети

От переполняющих эмоций певица, как и все другие участники шоу, бросилась в объятия к членам жюри. Это и стало ее фатальной ошибкой.

После триумфа «уважающие себя и свой народ» жители Ингушетии, обрушились на землячку с упреками.

— Опозорила свой народ своими обнимашками с животными.

Рагда Ханиева. Голос, сезон 8. Слепые прослушивания Bird Set Free.Ингушская певица, дошедшая до финала Голос.Дети, пришла на проект, чтобы попробовать себя в гораздо более трудном соперничестве

— Женщине нельзя прикасаться к мужчинам. Просто большинству ингушей, которые росли не в Ингушетии, кажется нормальным такое поведение. Они не понимают, что нельзя девушке даже петь прилюдно.

18-летняя Рагда Ханиева после окончания школы переехала в Москву Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

18-летняя Рагда Ханиева после окончания школы переехала в МосквуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наконец, вчера, 17 ноября, Рагда решила ответить критикам в сети.

— Люди, надо быть добрее. Я в знак уважения приобняла старших, годящихся мне в отцы людей. В моей голове вообще не было тех извращений, в которых меня все обвинили. Я в шоке от наших мужчин, которые столько грязи написали мне. Даже стыдно было читать. Но, я честно желаю всем добра, и может когда-нибудь меня поймут и осознают, что ничего грязного и пошлого не было в моих мыслях. И тем более не было мысли осквернить ингушский народ и наши обычаи.

Но даже это гуманное обращение не «угомонило» выступающих «за честь и достоинство предков».

— Желаю тебе побольше ингушской этики, чтобы наш народ гордился тобой, а не стыдился, — обратился к Рагде «смелый» пользователь сети, скрывающийся под ником «Он самый».

— Критику я принимаю только от своих родителей. Кто вы такие, чтобы я принимала от вас критику? — ответила певица на замечание и получила «аргументированный» ответ.

— Мы — ингуши, и если ты себя считаешь ингушкой, будь добра соблюдать адаты и правила нашего ингушского общества. Если нет, то открыто заяви, что ты не ингушка и к ингушам никакого отношения не имеешь, — заявил «смельчак».

Нашлись под постом и добрые комментаторы, которые «гордятся Рагдой», советуют «никого не слушать» и благодарят ее родителей за то, «что подарили республике такую умницу».

18-летняя Рагда Ханиева после окончания школы переехала в Москву и решила стать журналисткой. Сейчас девушка учится в МГУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Опозорила свой народ!»: ингушскую звезду «Голоса» Рагду Ханиеву затравили после эфира

Земляки кричат о том, что Рагде Ханиевой следует перестать называть себя ингушкой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей
Пару лет назад Балашиху стали называть «подмосковной Бразилией». Местная компания «Фрэш Кофе» за последние два года в 22 раза увеличила продажи переработанного кофе, который теперь доставляется во многие города Подмосковья и в столицу
Новости 24
Арест бывшего главы дагестанского управления ФОМС продлен на месяц
«Я намерен спасти их от смерти»: Экс-мэр ингушского Магаса спасет 30 медведей в зоопарках Крыма
Видео: на Северном Кавказе голую девушку задержали на улице
Бросили на холоде: собака, попрошайничающая в Ставрополе, вызвала споры в соцсетях
В Дагестане мужчина погнался за обидчиком, стреляя из ружья в воздух
Стало известно, кто займет кресло министра спорта Ставрополья
В Ставрополе переселяют людей из аварийного жилья
«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы»: чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом
На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу
За наклейки и игрушечный пистолет: участника кортежа наказали в Пятигорске
Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании
Уволенный на Ставрополье полпред прокомментировал свою отставку
Метель и гололед ожидаются на Ставрополье