«Врачи ахнули»: появились эксклюзивные кадры операции по удалению пораженных тканей из рук Кирилла Терешина

Эксклюзивные кадры операции по удалению пораженных тканей из рук Кирилла Терешина появились на ютуб-канале автора проекта «Пластика» Аланы Мамаевой, сегодня, 18 ноября.

До этого пятигорский фрик несколько месяцев общался с Аланой по поводу удаления «рук-базук» на безвозмездной основе. Мамаева провела обследование физического и психического здоровья Кирилла. На сложнейшую операцию парня приехала его мама. Женщина волновалась перед тем, как сын лег под нож хирургов.

— Очень переживаю, но, давно готова к этой операции. Да, я всегда ему об этом говорю, — тревожно делится Ирина Александровна.

Сам фрик, находясь в хорошем настроении, улыбался и отрицал волнение. Пока не дошли до операции.

И тут врачи ахнули, оказалось, что «синтоловый качок» переборщил вовсе не с синтолом, а с вазелином.

— Мы столкнулись с тем, с чем сталкиваемся обычно на «вазелиновых ягодицах», когда оперируем девушек. У нас была задача убрать максимум вазелина на поврежденных тканях, чтобы он мог нормально жить. Но при этом сохранить функцию конечностей и в целом саму конечность. Потому что проблема этого вазелина в том, что у тебя нет слоя, и ты не понимаешь, где анатомические границы. После каждого движения, ты можешь налететь на нерв или сосуд, —признается хирург.

По его словам, операция прошла удачно. Удалось очистить 95% вазелина в левой руке.

кадры операции по удалению пораженных тканей из рук Кирилла Терешина.

— Хорошо, что у него была сохранная кожа. Ею можно было закрыть достаточно большой дефект. Следующим этапом будет область трицепса на правой руке, а потом опять вернемся на левую руку на бицепсы. Здесь я думаю, все будет хорошо, — прокомментировал врач.

После операции пациент Терешин не на шутку стал беспокоиться о том, сколько он потерял мышц.

— Ты так тщательно колол этот вазелин, что он распространился в самих мыщцах и стал их убивать. Она итак мертвая, но какая-то мышечная ткань есть, — объяснил ему хирург.

На пресс-конференции после операции академик РАН, профессор Игорь Решетов назвал пятигорского Терешина «несчастным парнем».

— Привел себя в такое состояние по собственным заблуждениям, — прокомментировал Решетов.

Профессор отметил, что у пациента настолько печальная ситуация, что, побывав в разных клиниках, ни у кого не поднялась рука выполнить такую сложную операцию.