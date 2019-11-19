2019-11-19T03:47:42+03:00
Спорт

Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию: Загитова и Косторная поборются за место в финале серии

Полное расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию уже известно. Рассказываем, когда и за кого из наших болеть
Иван НЕТРЕБКО
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Алина Загитова во время выступления на этапе во ФранцииАлина Загитова во время выступления на этапе во ФранцииФото: REUTERS
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Последний, шестой этап Гран-при по фигурному катанию 2019 примет Япония. Соревнования стартуют 22 ноября в Саппоро, самом крупном городе на острове Хоккайдо. В финал, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине, уже вышли семь российских участников: одиночники Александра Трусова, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин; танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов; спортивные пары Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Шансы присоединиться к ним сохраняют Алена Косторная, Алина Загитова, Макар Игнатов, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Степанова - Иван Букин.

Также в Японии выступят Софья Самодурова, Сергей Воронов, Антон Шулепов, Алиса Ефимова - Александр Коровин и Софья Шевченко - Игорь Еременко. Но путевки в Италию они не завоюют ни при каком раскладе.

Расписание трансляций Гран-при Японии-2019 по фигурному катанию

Время начала соревнований указано московское. Все выступления Первый канал покажет на своем сайте, а два вида - также по ТВ.

22 ноября

6:33 Танцы на льду, ритм-танец

8:20 Пары, короткая программа

10:55 Женщины, короткая программа (в это же время - по ТВ)

13:05 Мужчины, короткая программа

23 ноября

6:15 Танцы на льду, произвольный танец

8:35 Пары, произвольная программа

10:50 Женщины, произвольная программа (в 11:15 - по ТВ)

13:25 Мужчины, произвольная программа

24 ноября

6:00 Показательные выступления

ИСТОЧНИК KP.RU

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