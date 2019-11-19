2019-11-19T14:30:19+03:00
Общество

«Нормальную женщину не изнасилуют»: книга дагестанского блогера о жертвах насилия вызвала негодование у кавказцев

Автора «Не молчи» назвали «агентом, посланным для очернения Дагестана»
Ася АСРЯН
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Автора «Не молчи» назвали «агентом, посланным для очернения Дагестана»Автора «Не молчи» назвали «агентом, посланным для очернения Дагестана»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Марьям Алиеву в Инстаграме знают, как фанатку старинной национальной одежды. Дагестанская девушка ведёт блог, где рассказывает 56 тысячам подписчикам о кавказских традициях и обычаях.

На днях вышла в свет ее книга «Не молчи». Это пять реальных страшных историй девушек из республик Северного Кавказа, подвергшихся изнасилованию.

Жертв объединяет еще то, что во всех случаях насильники остались безнаказанными. Кстати, в роли тиранов оказывались и родственники девушек.

А началось все с того, как однажды давняя знакомая Марьям рассказала ей, что с ней произошло в ранней юности. Блогер написала об этом в своем Инстаграм. И тут же ей посыпались сообщения от незнакомых девушек со всей России.

Дагестанская девушка ведёт блог, где рассказывает 56 тысячам подписчикам о кавказских традициях и обычаях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дагестанская девушка ведёт блог, где рассказывает 56 тысячам подписчикам о кавказских традициях и обычаяхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

—Это были самые разные истории, от малышек, которых соседские мальчишки, что постарше, заставляли трогать их половые органы до изнасилований родственниками. Но вместо сочувствия и слов солидарности, многие женщины в комментариях пытались объяснить, что послужило поводом для насильников. Писали, мол, «сама виновата, дала повод», «нечего в джинсах ходить, да еще и поздно». А некоторые девушки и вовсе утверждали, что эти жертвы сами хотели быть изнасилованными. А аргумент был таков: «Нормальную женщину не изнасилуют». Когда я увидела эту мерзкую реакцию, и как общество оправдывает насильника, мне захотелось, чтобы этих жертв услышали, — делится Марьям.

Все истории в книге реальные, изменены лишь имена жертв насилия Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все истории в книге реальные, изменены лишь имена жертв насилияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После выхода в свет книги «Не молчи» нашлось немало читателей, считающих, «что не стоит прятать мусор под ковер». Однако не утихают и те, кто винит в трагедии девушек. Они выискивают причины, обвиняя родственников жертв, в том, что «недосмотрели».

— Жертва под давлением таких стереотипов чаще всего скрывает с ней случившуюся беду. Насильники разгуливают на свободе, находятся среди нас. Это не алкоголики и наркоманы. Часто это примерные семьянины и хорошие парни, даже заботливые дедушки. «Не молчи» — это моя попытка если не сломать, то хотя бы пошатнуть стереотип «дала повод», — комментирует автор книги.

Тем временем в кавказских пабликах Алиеву называют «агентом, посланным для очернения Дагестана». Хотя, автор утверждает, что книга вовсе не про Дагестан.

Автор пытается сломать в кавказском обществе стереотип «дала повод, чтобы изнасиловали» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Автор пытается сломать в кавказском обществе стереотип «дала повод, чтобы изнасиловали»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Считаю, что нужно было решать проблему иначе. Ваша книга – повод для неверующих людей очернить нас, как мусульман. Возможно, эта книга послужит еще одним поводом думать о мусульманах, кавказцах, как о насильниках. Подумают, что насилие на Северном Кавказе, как в порядке вещей, — пишет недовольный комментатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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