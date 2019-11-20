«Отрезали хвост и уши»: на Северном Кавказе полицейские разыскивают живодера, замучившего двух бездомных собак

В Моздоке следователи районного ОМВД завели уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его увечье, совершённое с применением садистских методов). Как установила прокурорская проверка, описанный «КП-Северный Кавказ» случай с истязанием маленькой собаки на улице Юбилейная, второй по счету. В октябре по этому же адресу местные нашли другую, замученную до полусмерти дворняжку. Садиста уже разыскивают полицейские.

Вот такой ее нашли на улицеФото: СОЦСЕТИ

- За расследованием уголовного дела прокуратурой Моздокского района установлен контроль. За совершенное преступление изуверу грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Прокуратуры Северной Осетии.

Напомним, вечером 14 ноября в подворотне Моздока дети нашли четвероногого беспризорника с отрезанными ушами, хвостом и выбитым из орбиты глазом. Бродяжку били по голове с такой силой, что глаз просто вытек.

Ветеринары Владикавказа диагностировали у собаки сильную травму черепа и подчеркнули, что характер травм «садистский». Кто-то с огромным наслаждением дубасил беззащитное животное. Этот случай прокурор и признал вторым на счету неизвестного живодера. Хотя, точно говорить только о паре изуверств рано. Во всем разберется следственная группа.

В Моздоке живодер отрезал маленькой собаке уши, хвост и выбил глаз. Но беспризорнику повезло найти хороших людей.

Страдалица уже перенесла несколько операций и нашла себе заботливую и обеспеченную семью. Добрые люди назвали кроху «Кнопочкой».

Все, кто следит за судьбой малышки, счастливы!Фото: СОЦСЕТИ

- Пока у малышки до сих пор большой стресс. Она совершенно не хочет доверять людям. При этом не проявляет ни капли агрессии , только один страх. Но это все пройдёт со временем, тем более в такой заботе и опеке в своей новой семье, - рассказали волонтеры.

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