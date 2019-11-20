«Прогрызли позвоночник, избивали и морили голодом»: собака-сирота Лилу проводит детство в клетке

История жизни красавицы Лилу началась на заброшенной промышленной базе на окраине Ставрополя. Обычно в таких местах собаки никому не нужны. Мать Лилу и ее сестер умерла рано, возможно даже при родах.

Стаи агрессивных собак приходили по ночам на базу к сироткам и убивали того, кого могли догнать. Однажды «изверги» догнали и малышку Лилу: прогрызли ее позвоночник. Сиротка чудом вырвалась, однако, из-за порванного позвоночника у Лилу образовался огромный абсцесс.

Малышка потеряла возможность ходить.

В живых из сиротской семьи остались только две сестры: неходячая Лилу и травмированная Лорена. Добрые люди в ставропольском приюте вылечили малышку. Двухмесячная Лилу снова научилась ходить и даже бегать.

Фото: СОЦСЕТИ

Однако панический страх перед собаками и людьми остался до сих пор. Когда несчастная выздоровела, ее переселили в вольер. И тут начался утомительный путь поиска соседа. В приюте мало места и сажать каждую собаку в индивидуальный вольер невозможно.

Соседей же своих Лилу боялась. И не зря: другие собаки часто отнимали у неё еду и били. Гулять со всеми она не могла, забивалась в угол и орала диким криком. Очень понемногу, буквально по минутке приучали её к выгулу с другими собаками.

Привыкла лишь к двум, тем, которые её кормят. Им даётся на руки, от остальных прячется.

Сейчас Лилу в знакомой обстановке приюта почти нормальная собака, но дома, конечно, многое придётся начинать сначала. Правда, за все 1,5 года, что она жила и росла в приюте, никто ни разу ею не интересовался. Эта малышка не цепная и не вольерная. Она не охранник и не компаньон.

Лилу —собака страх и отчаяние. Она всю свою жизнь живёт в тюрьме. Хоть там ей не дали умереть, вылечили, кормят и содержат в чистоте. Но это не меняет сути, клетка и есть клетка. А ведь Лилу не преступница, она виновата лишь в том, что родилась никому не нужной и не погибла вовремя.

Фото: СОЦСЕТИ

Она не верит людям и может быть, никогда не поверит. Скорее всего, никогда ей не стать собакой, приносящей пользу человеку. Но ведь это не повод держать её в камере пожизненно. Все что малышке нужно для счастья —это уголок двора и миска.

Сейчас Лилу здорова, ей около 3,5 лет. Стерилизована, привита, но по-прежнему одинока.

КСТАТИ!

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