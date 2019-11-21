2019-11-21T15:17:07+03:00
Спорт

Российский футболист ушел из турецкой команды из-за невыплаты зарплаты

Выяснилась причина исчезновения чеченского спортсмена
Варвара АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба "Анкарагюджю"Фото: пресс-служба "Анкарагюджю"
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Выяснилась причина исчезновения чеченского футболиста Заура Садаева. Спортсмен поругался со своим клубом "Анкарагюджю" из-за того, что ему несколько месяцев не выдавали зарплату, и разорвал с командой контракт.

Ранее стало известно, что в Турции пропал российский футболист Заур Садаев. Игрок уехал перед играми национальных сборных и уже более недели не выходил на связь с клубом, о чем сообщил главный тренер "Анкарагюджю" Мустафа Каплан.

- Ему придется объясниться перед фанатами, - говорил Каплан. Почему тренер не знаю о разрыве контракта - не уточняется.

Фото: скриншот истории Заура Садаева в Instagram

Фото: скриншот истории Заура Садаева в Instagram

Отметим, что Садаев ни разу не приглашался в сборную России по футболу. В "Анкарагюджю" игрок попал в феврале 2019 года, перейдя туда на правах аренды. Уже летом футболиста выкупили из грозненского "Ахмата", сумма не известна.

В этом сезоне за "Анкарагюджю" Садаев сыграл десять матчей, в которых ни разу не отметился голом или голевой передачей. Турецкая команда идет на предпоследнем месте в своем чемпионате.

До того, как переехать в Турцию, Садаев уже играл заграницей. Футболист был в польских клубах «Лехия» и «Лех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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