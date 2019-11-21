Медсестра одной из районных больниц Чечни решила внести в свою профессиональную деятельность нотки «волшебства и колдовства». Однако недетская «игра» женщины затянулась не на шутку.

За помощью к чудо-целительнице Малике Дацаевой стали обращаться ее пациенты, жители других районов республики и даже чиновники.

Одним медсестра помогала «поправить здоровье», другим – разрушить чью-то судьбу. Особой популярностью Дацаева пользовалась у бывших и действующих чиновников республики.

Во время обысков в жилище целительницы правоохранители нашли землю с могил, талисманы и карты. Однако «колдунье» не чужды были и мобильные приложения. Нагадать жениха или предсказать сдвиг по карьерной лестнице целительница могла и в онлайне.

Только вот предвидеть своё собственное будущее женщина не смогла. Поэтому оказалась «на ковре» у главного специалиста центра исламской медицины Адама Эльжуркаева.

Там Малика, опустив голову, отказывалась признавать обвинения в свой адрес. Оправдывалась, что записи на снимках, имена и данные людей не имеют ничего общего с шарлатанством.

Служители дьявола : чеченская медсестра колдовала и гадала чиновникам.

Но существенные доказательства и вопросы сотрудников полиции заставили её признаться в содеянном.

Фото: кадр видео

— Я увлекалась этим раньше, года два назад. Тогда мне было просто интересно, что из этого выйдет. Клиентов я не принимала, помочь хотела себе. Я давно осознала, что это неправда, — признается на камеру местного телевидения медсестра Малика.

Тем временем в Чечне продолжается охота на «служителей дьявола».