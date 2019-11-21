2019-11-21T23:30:48+03:00
Происшествия

"Надоело воспитывать": в Дагестане мать утопила свою 6-летнюю дочь

Уголовное дело отправлено в суд
Антон ШАПОВАЛОВ
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Девочку искали три дня в реке Малый СулакДевочку искали три дня в реке Малый СулакФото: СОЦСЕТИ
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Жительница села Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана предстанет перед судом. Женщина утопила свою дочь Айзанат в реке Малый Сулак, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Как уверяют следователи, обвиняемой надоело воспитывать свою шестилетнюю дочь, и она решила ее утопить. Днем шестого сентября 2018 года женщина вывела ребенка к пойме реки, которая текла неподалеку от их дома. Погрузив девочку в воду, она удерживала ее там до тех пор, пока не поняла, что ребенок мертв. Труп дочери мать оставила на том же месте, а сама скрылась. Через три дня тело девочки нашли.

Девочку искали не только в реке

Девочку искали не только в реке

- Мать обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункта «в» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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