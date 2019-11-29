«75% тела — ожог»: врачи спасают 12-летнего мальчика, выжившего после разряда в 27 тысяч вольт

В московской Детской клинической больнице №9 имени Сперанского лежит 12-летний Ибрагим Казбеков. Открыто только обожженное детское личико.

Мальчику нужны дорогие лекарства

ХОТЕЛ СПАСТИ ДРУГА

В 17 часов 22 октября на станции «Моздок» Северо-Кавказской железной дороги вместе с 10-летним приятелем Ибрагим полез на грузовой состав. Дети прошли к путям свободно. Нет там охранника или забора. На крыше вагона встали в полный рост. Друг коснулся проводов и получил мощный разряд. Ибрагим полез на помощь и, как завершающее цепь «звено», получил сильнейший удар напряжением в 27 тысяч вольт. Разряд снес обоих с ног и отбросил с высоты на землю. Скорую вызвали прохожие.

День и ночь врачи боролись за его жизнь. Фото: соцсети

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ТЕЛА В ОЖОГАХ

Школьники попали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Северной Осетии. 10-летний пациент обжег руки и голову, жизнь была вне опасности. Состояние Ибрагима оценивали как крайне тяжелое, потому что три четверти тела покрыла страшная рана.

Вся республика следила за судьбой школьника. Фото: соцсети

Через полчаса для его спасения вертолетом санавиации в клинику доставили лучших реаниматологов региона. А через несколько дней на самолете МЧС отправили в Москву.

Фото: МЧС Северной Осетии

В ожоговом отделении ДГКБ №9 Ибрагима в целях обезболивающей терапии ввели искусственную в кому. При падении с вагона он сломал седалищную кость, от удара током пострадали внутренние органы и начался некроз тканей. Мальчика срочно прооперировали.

- Ибрагим поступил с тяжелой комбинированной травмой, глубоким электроожогом лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей – было поражено 75% поверхности тела. Мальчика ввели в состояние медикаментозной комы, сейчас находится на искусственной вентиляции легких, - говорит Олег Старостин, заведующий ожоговым отделением №1. - Ибрагиму требуются постоянные перевязки специальными материалами в течение длительного срока, необходимого для заживления ран и восстановления кожного покрова.

- Хирурги по сантиметру латали раны, пересаживая кусочки уцелевшей кожи на обгоревшие участки. Борьба за его жизнь продолжается. Сейчас у мальчика около 40% поверхности тела представляют собой открытые раны, - рассказали в благотворительном фонде «Русфонд», где сейчас открыт сбор на лечение Ибрагима.

Сейчас маленький дышит благодаря аппарату ИВЛ, «еду» получает через иглу внутривенно. Полис ОМС покрывает лечение, но траты на современные перевязочные материалы и дорогие лекарства, необходимые для роста новой кожи, легли на плечи родителей.

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Из необходимых 1,2 млн рублей с помощью фонда собрали 871 тыс рублей. Не хватает еще 332 тысячи. Давайте все вместе спасем маленького Ибрагима Казбекова. Помочь можно тут.