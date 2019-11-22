«Ему нельзя было проиграть»: Хабиб Нурмагомедов назвал победу над Макгрегором главным достижением в карьере

Накануне чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетел в столицу Узбекистана, где 23 ноября состоится турнир, на котором выступит его брат Умар.

В аэропорту известного спортсмена встречали тысячи болельщиков и сотни журналистов, так что гость еле пробрался к автомобилю. В этот же день Нурмагомедов провёл встречу со студентами вуза в Ташкенте.

В аэропорту известного спортсмена встречали тысячи болельщиков и сотни журналистовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодые люди, «забросали» вип - гостя вопросами. Так, один из парней попросил спортсмена поделиться его главным достижением в карьере.

Хабиб без раздумий назвал победу над Макгрегором.

— Ему нельзя было проиграть. Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души «заткнул его». Такое удовольствие получил, — признался Нурмагомедов на пресс-конференции.

Студентов также интересовал вопрос, чем бы занимался прославленный Хабиб, если бы не стал спортсменом.

Хабиб Нурмагомедов назвал победу над Макгрегором главным достижением в карьере.

— Чем бы я занимался, если бы не был бойцом смешанных единоборств? Ну не знаю, помидорами, наверное, торговал бы, — сетовал он.

И, судя по громкому смеху, ответ повеселил молодую аудиторию.

Ранее отец и личный тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов признался, зачем хочет взять вторую жену. А также рассказал о своей любимой супруге Фатиме.

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Известный дагестанец воспитывает с супругой двоих сыновей: Хабиба и Абубакара. Популярный тренер назвал имя любимой жены – Фатима. Кстати, по его словам, на съемку в Москву он прилетел вместе с супругой (подробнее).