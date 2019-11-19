2019-11-19T17:29:14+03:00
Общество

«Одна жена может быть и у инвалида»: отец Хабиба Нурмагомедова признался, зачем хочет взять вторую жену

Известный тренер также рассказал о своей любимой супруге
Ася АСРЯН
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Отец чемпиона воспитывает с супругой двоих сыновей: Хабиба и АбубакараОтец чемпиона воспитывает с супругой двоих сыновей: Хабиба и АбубакараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отец и личный тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился с журналистами планами на личную жизнь.

Известный дагестанец воспитывает с супругой двоих сыновей: Хабиба и Абубакара. Популярный тренер назвал имя любимой жены – Фатима. Кстати, по его словам, на съемку в Москву он прилетел вместе с супругой.

— Она здесь, со мной. Когда она рядом, мне вообще всегда легко и свободно, — признался отец Хабиба.

Тогда корреспондент спросила у тренера про многобрачие на Кавказе.

— Я знаю, что у вас по Корану разрешено многоженство, так ли это?

После недолгой паузы Абдулманап, глядя на журналистку, спросил серьезно: «А Вы свободна?». На что молодая женщина ответила отрицательно. Тогда тренер улыбаясь, сказал, что может взять ещё три жены.

— Всевышний обращается к мужчинам, берите в жёны двух, трёх, четырёх жён. А одна может быть даже и у инвалида, — объяснил он корреспонденту телеканала «Мир24».

Но все, же уйти от вопросов, связанных с личной жизнью, тренеру не удалось. Он признался, что намерен в скором времени взять вторую жену.

— Одна жена есть, вторая вот намечается. А третья, не знаю еще, будет или нет, — заявил отец Хабиба.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Однако кто же она и как ее зовут, Нурмагомедов старший не стал разглашать.

— Ну, это же не на камеру, — возмутился он.

О своем отношении к женщинам Абдулманап отметил, что к ним нужно относиться с особым уважением.

— Ну, давайте возьмем четыре позиции. Вот, женщина — жена, вот женщина — чья та дочь. А также, чья та сестра, чья та мать. Как к ним нужно относиться? Как к бриллианту, — считает отец и личный тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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