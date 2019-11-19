«Одна жена может быть и у инвалида»: отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-19T10:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап накануне признался, что планирует жениться во второй раз.

По словам именитого спортсмена, одна жена может быть и у инвалида. Поэтому он посоветовал мужчинам брать в супруги двух-трех-четырех.

— У меня есть жена, предложение можно сделать еще трем. Одна есть, вторая намечается, третья. Не знаю, будет или нет, — поделился с журналистами Абдулманап Нурмагомедов.

Также отец Хабиба отметил, что в любом случае «к женщине надо всегда уважительно относиться».

ИСТОЧНИК KP.RU