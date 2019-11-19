«Одна жена может быть и у инвалида»: отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой
Отец известного спортсмена поделился планами на личную жизнь
Фото: СОЦСЕТИ
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Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап накануне признался, что планирует жениться во второй раз.
По словам именитого спортсмена, одна жена может быть и у инвалида. Поэтому он посоветовал мужчинам брать в супруги двух-трех-четырех.
— У меня есть жена, предложение можно сделать еще трем. Одна есть, вторая намечается, третья. Не знаю, будет или нет, — поделился с журналистами Абдулманап Нурмагомедов.
Также отец Хабиба отметил, что в любом случае «к женщине надо всегда уважительно относиться».
ИСТОЧНИК KP.RU