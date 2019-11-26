Чеченский «колдун» с помощью амулета отпугивал «нечисть» и «привлекал удачу»

Несмотря на активную «ловлю колдунов и целителей» в Чечне, всё еще находятся те, кто верит, что за тысячу рублей можно изменить судьбу. Впервые за два месяца в руки правоохранителям попался колдун-мужчина.

Так, житель чеченского села Наур Хусаин Гацаев с помощью амулета и талисмана делал приворот — «привлекал удачу и отпугивал нечисть». Оккультные услуги мага имели большой спрос, особенно у местных женщин, которые просили его «удачно выдать замуж» дочь или устроить на работу сына-бездельника.

За свои услуги Гацаев брал не менее тысячи рублей. Богословы и силовики разъяснили пожилому магу, что своим занятием он губит не только себя, но и тех, кто обращается к нему.

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— Любой верующий должен понимать, что обращение ко всяким знахарям и магам лишь усугубит их положение. А облегчение мусульманин может получить только от Всевышнего и лишь с его дозволения. Поэтому единственный выход в такой ситуации – просить Аллаха о милости и прощении, — делится в интервью телеканалу «ЧГТРК Грозный» один из офицеров полка полиции специального назначения имени А.Кадырова МВД по ЧР.

И по традиции в конце разъяснительной беседы «колдун» раскаялся и признал, что в решение своих проблем каждый мусульманин должен полагаться исключительно на Всевышнего.

Хусаин Гацаев из Наура привлекал удачу и отпугивал нечисть.

Ранее в Чечне задержали медсестру одной из районных больниц республики. Она провозгласила себя «чудо-целительницей» и оказывала оккультные услуги даже местным чиновникам. Те в свою очередь, щедро ее благодарили купюрами.

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