«Кожа и кости»: на Северном Кавказе неравнодушные спасают брошенную в глуши лайку

- Ад пуст, все черти здесь! - цитируют Шекспира волонтеры Северной Осетии. - Как можно приручить, а потом выкинуть своего друга на трассу, где нет людей, где невозможно найти никакого пропитания и воды, где негде укрыться от непогоды, где нет даже малейшего шанса выжить?! Она с доверием села к тебе в машину! С каким же хладнокровием ты вывез ее на трассу, чтобы бросить?!

Накануне на трассе в направлении к Ардону девушка заметила у дороги движение. Место безлюдное, вообще глушь. Вышла проверить. Ужаснулась. Радостно виляя хвостом, ковыляя, едва не падая от бессилия, к ней вышла чистокровная лайка с ошейником. Истощенная до такой степени, что ребра пересчитать можно, а пальцами рук запросто обхватить живот. Это был не красавец с Севера, как мы привыкли представлять. Девушка нашла «кожу и кости».

Истощенную чистокровную лайку нашли в глуши .

- Какой худой! Ты откуда здесь?! - поражается автор ролика. - Посмотрите на этот скелет. Бедный.

Незнакомка накормила бедняжку всем, что нашла: домашним салатом, ложкой пюре, потрохами, косточками. Предложила оголодавшему животному все, что везла своим питомцам.

"Какой худой!": лайку нашли на трассе.

Пока пристроить лайку некуда, у волонтеров Владикавказа столько подопечных, что просто некуда. А собака к тому же проблемная, наверняка. Худоба — пол беды. Из-за недоедания и переохлаждения хвостик может страдать серьезными заболеваниями.

- Трасса оживлённая. Выручайте, предоставьте временный кров бедолаге. С ней бегает ещё одна собака, не знаем привезли ли их вместе, либо просто два никому не нужных одиночества нашли друг друга... Помогите, - бросили общественники общества «Бездомных не. Владикавказ» клич в Instagram.