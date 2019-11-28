2019-11-28T20:03:12+03:00
Происшествия

Обещали народу «артезианские скважины»: в Назрани из казны исчезли 24 млн — арестован замглавы города

Высокопоставленного чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Евгения СОКОРЕВА
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Руслан ОздоевРуслан Оздоев
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В Ингушетии при проверке документов в администрации Назрани сотрудники экономической безопасности из МВД РФ вместе с коллегами из республиканской полиции обнаружили списание 24 млн бюджетных рублей на счета непонятных компаний.

В 2017 году, как поясняет пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, мэрия заключила договор с государственной фирмой на бурение артезианских скважин и установку водонапорных башен. Сделка на указанные выше миллионы так и осталась на бумаге. Нет никаких обещанных водопроводов. Зато все 24 млн вывели на счета сторонних компаний.

По данному факту уже возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Подозреваемым проходит заместитель главы города Руслан Оздоев. На его рабочем месте уже провели проверку и изъяли все документы из кабинета. Чиновника арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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