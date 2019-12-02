От мертвого хозяина отгоняли шваброй: поиски нового дома для ставропольского «Хатико» прекращены

В Ставропольском крае больше не ищут нового хозяина для преданного пса, потерявшего самого важного в недолгой собачьей жизни героя. Помните, «Комсомолка» писала в начале ноября, как пес не отходил от тела внезапно скончавшегося в квартире владельца? День и ночь рыжий приятель выл до хрипа. Как если бы человек кричал «Помогите!». Раздраженные соседи выбили дверь только через 2 дня. Мертвый хозяин лежал на полу. Рядом пряталась истощенная собака. «Охрипшую шавку», рассказывали соседи, «еле из-под дивана шваброй выбили».

Мальчик был очень истощен

Преданный пес несколько дней просидел под окнами в ожидании хозяина. Истощенного беспризорника нашли в снегу прохожие. Женщина по имени Ирина согласилась временно приютить беднягу. Муж был против пса в доме, но она уговорила оставить мальчика на время.

Летели дни, рыжий хорошел на глазах. И хотя волонтеры очень старались отыскать нового хозяина, результат оставался нулевым. Несмотря на симпатичную мордочку как у золотистого ретривера и умные глаза, брать ответственность над ставропольским «Хатико» никто не решался. Как стало известно «КП-Северный Кавказ», поиски семьи для несчастной собаки прекращены.

Собаке 3,5 года, теперь она живет в новой семье

- Когда Ирина возила Джека к ветеринару и заботилась о нем, мы пиарили «собакена». Но откликов почти не было. Прошли недели и Ирина написала, что расстаться с Джеком ее семья уже не сможет. Принято решение! Джек остается на ПМЖ в семье Ирины, - радуются волонтеры.

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