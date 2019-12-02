2019-12-02T15:14:19+03:00
Дом. Семья

От мертвого хозяина отгоняли шваброй: поиски нового дома для ставропольского «Хатико» прекращены

Два дня собака выла у трупа, а потом караулила подъезд в ожидании скончавшегося владельца [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Вот этот красавчик остался совсем одинВот этот красавчик остался совсем один
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае больше не ищут нового хозяина для преданного пса, потерявшего самого важного в недолгой собачьей жизни героя. Помните, «Комсомолка» писала в начале ноября, как пес не отходил от тела внезапно скончавшегося в квартире владельца? День и ночь рыжий приятель выл до хрипа. Как если бы человек кричал «Помогите!». Раздраженные соседи выбили дверь только через 2 дня. Мертвый хозяин лежал на полу. Рядом пряталась истощенная собака. «Охрипшую шавку», рассказывали соседи, «еле из-под дивана шваброй выбили».

Мальчик был очень истощен

Мальчик был очень истощен

Преданный пес несколько дней просидел под окнами в ожидании хозяина. Истощенного беспризорника нашли в снегу прохожие. Женщина по имени Ирина согласилась временно приютить беднягу. Муж был против пса в доме, но она уговорила оставить мальчика на время.

Летели дни, рыжий хорошел на глазах. И хотя волонтеры очень старались отыскать нового хозяина, результат оставался нулевым. Несмотря на симпатичную мордочку как у золотистого ретривера и умные глаза, брать ответственность над ставропольским «Хатико» никто не решался. Как стало известно «КП-Северный Кавказ», поиски семьи для несчастной собаки прекращены.

Собаке 3,5 года, теперь она живет в новой семье

Собаке 3,5 года, теперь она живет в новой семье

- Когда Ирина возила Джека к ветеринару и заботилась о нем, мы пиарили «собакена». Но откликов почти не было. Прошли недели и Ирина написала, что расстаться с Джеком ее семья уже не сможет. Принято решение! Джек остается на ПМЖ в семье Ирины, - радуются волонтеры.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Выбивали шваброй»: два дня пес не отходил от мертвого хозяина и чуть не погиб на улице, ожидая его возвращение

Трогательный случай произошел на Ставрополье (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сенбернар: что нужно знать о породе
Добродушные великаны породы сенбернар на протяжении веков доказали свою преданность человеку, спасая людей из-под снежных лавин, и, став домашними любимцами, не утратили своей готовности защищать и оберегать свою двуногую семью
Новости 24
Видео: легковушка опрокидывается от бокового столкновения в Ставрополе
В Ингушетии мужчина умер от отравления незамерзайкой
Выбрать квартиру не выходя из дома: ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке
Мужчина с женщиной сгорели в собственном доме в Дагестане
Ночью в Северной Осетии произошла перестрелка с полицейскими
"Руки-Базуки" заинтересовался вопросами орального секса
Президент Татарстана назвал Кадырова «братом», опубликовав совместное фото
«Напоминает сводки военных действий»: Кадыров обеспокоен трагедией в Забайкалье
В Дагестане схватили нескольких чиновников, заподозренных в хищении миллиона
Озверевшие за решеткой: зэки на Ставрополье толпой избили надзирателя
«Сбербанк» временно снизил ставки по потребительским кредитам
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
В Дагестане поймали двух членов бандподполья
Снегопады в начале недели пройдут на Ставрополье
Стало известно, сколько трудящихся в СКФО зарабатывают по 100 тысяч ежемесячно
Водитель-женщина задавила пешехода на Ставрополье
На детской площадке Ставрополя нашли повешенного мужчину
Полицейские задержали всадника, открывшего стрельбу в кальянной Черкесска
Федерация бокса поддержала идею Рахима Чахкиева подраться с Александром Емельяненко
"Синтоловый качок" позвал драться экс-мэра Липецка
Снес на бешеной скорости и протащил на крыше: в Дагестане мажор на "Mercedes" сбил инспектора ГИБДД
"В салоне нашли следы борьбы и крови": в Дагестане обнаружили машину без вести пропавшего мужчины