2019-11-29T13:01:25+03:00
Общество

Будет драться с украинцем: как «Чеченский халк» готовится в турниру по правилам ММА

Тамаев показал свою тренировку в клубе единоборств [видео, фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Соперник чеченского блогера весит меньшеСоперник чеченского блогера весит меньшеФото: СОЦСЕТИ
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«Чеченский халк» готовится к поединку в октагоне. Мы писали 18 ноября, что Асхаб для этого похудел до 98 кг (сейчас он весит уже 96 кг) и сменил тренировку шеи и бицепсов на регулярные занятия единоборствами в клубе.

Тамаев здорово похудел Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тамаев здорово похуделФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Две недели он «прокачивает дыхалку» на изнурительных разминках и кардио. Оттачивает технику боя, стараясь покинуть «общество любителей». Как Тамаев обливается потом от бесконечных кругов «бег-отжимания-борьба» и дерется с «жесткими кавказцами», он показал на своем YouTube-канале:

"Чеченский халк" похудел и готовится к турниру по правилам ММА.

Год назад «Халк» уже дрался по правилам ММА и одержал победу. Соперником выступил одиозный блогер, осыпавший чеченца оскорблениями. Асхаб признается, что наказать его был просто обязан: «Семья и друзья следили за боем, я обещал побить».

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?

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- Дыхалка была нулевая. Сейчас тоже не очень, но сил хватает. Пока не достает техники, - говорит Тамаев.

Тренер понимает, что на подготовку уходят месяцы, если не года:

- Мы не заучиваем олимпийские серии, необходимо понять основу, технику. Не тянуться к профи.

Но Асхабу надо успеть «прокачать» слабые стороны до 2 декабря. На это число запланирован бой. И соперником, как стало известно, выступит 25-летний украинец. При росте почти как у Тамаева Богдан Павлюк весит 87 кг:

Какой украинец в бою - скоро узнаем Фото: СОЦСЕТИ

Какой украинец в бою - скоро узнаемФото: СОЦСЕТИ

- Очень плохо себя чувствую, еще и травма ноги. Но соперник, не расслабляйся, - обратился Асхаб к Богдану в видео.

- Уличные бои были, но в клетке не дрался, - говорил Павлюк при встрече с Асхабом на шоу популярного блогера. - Несколько лет занимался боксом.

"Чеченский халк" готовится к бою ММА с украинцем.

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Тамаев показал, как готовится к турниру [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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