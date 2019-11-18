2019-11-18T13:16:11+03:00
Общество

"Чеченский халк" похудел и пошел в бойцы ММА

Тамаев показал, как готовится к турниру [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В 16 лет Асхаб прославился гигантской шеей и при росте 1,8 м весил аж 102 кг! Теперь, через два года, прославленный в соцсетях "Чеченский халк" пошел в бойцы ММА. И весит уже 98 кг. На последнем фото с тренировки видно, что прежние объемы заметно "спустились".

- Сложный спорт ММА, - пишет Тамаев у себя в Instagram. - Занимался этим спортом максимум месяц за всю жизнь. Но ничего. Сейчас будет стабильно работать. Надеюсь ,у нас получится.

Сказанное юноша проиллюстрировал видео:

"Чеченский халк" пошел в ММА.

- Асхаб на войну собирается, - говорят за кадром.

- Намного лучше, уже понимает, что такое ведение боя, в какой момент надо закрыться, раньшее терялся, - отмечает тренер.

И хотя фанаты с нетерпением ждут выступление "Халка" 12 декабря на турнире в "Битве за Хайп", честно критикуют:

- У тебя дыхалка ноль, - пишут под роликом с тренировки.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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