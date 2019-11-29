«Унижала честь и достоинство мужчин»: молодая чеченка извинилась перед Кадыровым за «неприличные» комментарии

Сезон публичных извинений в Чечне никак не заканчивается. На этот раз этафета перешла в руки молодой чеченки из Москвы. Девушка вела «левую» страничку в Инстаграм и под ником @iman_baisultanova публиковала критичные комментарии в адрес главы республики и некоторых других ее жителей.

Один из местных пабликов решил показать подписчикам, что ждёт таких «ораторов» после. Так, в сети появилось видео под названием «Клеветала, думая, что ее не найдут». На кадрах симпатичная чеченка в белом платке обращается к землякам с просьбой простить её.

— Добрый вечер, мои подписчики. Я сидела под ником Иман Байсултанова и публиковала посты про главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и про других чеченцев. И тем самым, я унижала честь и достоинство мужчины и главу региона. Этого делать я не должна была, — раскаивается миловидная жительница столицы.

По словам московской чеченки, её родители «доходчиво объяснили» дочери, что это нехороший поступок.

— И вас также я призываю, не делайте этого, — завершила этими словами свое публичное извинение девушка.

Однако, судя по комментариям, этого не достаточно, чтобы так просто простить «злобного комментатора».

молодая чеченка извинилась перед Кадыровым за неприличные комментарии.

— Очередная жертва собственного языка и недалекого ума. Клеветала, теперь пытается оправдаться. Почему, видя, всё это, некоторые молодые пользователи соцсети не останавливаются. Продолжают наступать на одни и те же грабли? Имейте совесть в конце то концов — следите за своими языками, — обращается администратор паблика к подписчикам.

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