2019-12-02T15:19:14+03:00
Общество

«Его могли загрызть псы»: одинокий баран нашёл через соцсети свою семью

Добрый кавказец по имени Батыр приютил беззащитного «малыша» в своём дворе
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Новый добрый хозяин присматривал за бараном около двух месяцев. Всё это время он искал в соцсетях хозяина кудрявой «потеряшки»Новый добрый хозяин присматривал за бараном около двух месяцев. Всё это время он искал в соцсетях хозяина кудрявой «потеряшки»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Необычное объявление разместили пользователи сети в одном из местных пабликов республики. Так, в ингушском селении Троицкое потерялся маленький баран. Малыш один скитался ночью по сельской дороге.

Отзывчивый парень по имени Батыр заметил одинокое животное и решил приютить его во дворе своего частного дома.

— Там, где он гулял, много бродячих агрессивных собак. Я боялся, что они его могут загрызть. У себя его во дворе поместил и кормил. В Инстаграме все это время хозяина искал, — поделился неравнодушный кавказец.

Новый добрый хозяин присматривал за бараном около двух месяцев. Всё это время он искал в соцсетях хозяина кудрявой «потеряшки». И вот вчера, 1 декабря, Батыру позвонил местный житель, искавший животное.

А дальше история разворачивалась по простому сценарию: приехал, увидел, забрал. По словам Батыра, хозяин очень обрадовался, когда нашёл потерянного барана.

Поиски владельца блудного «кудряша», который успел прославиться в сети, прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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