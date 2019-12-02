«Его могли загрызть псы»: одинокий баран нашёл через соцсети свою семью
Необычное объявление разместили пользователи сети в одном из местных пабликов республики. Так, в ингушском селении Троицкое потерялся маленький баран. Малыш один скитался ночью по сельской дороге.
Отзывчивый парень по имени Батыр заметил одинокое животное и решил приютить его во дворе своего частного дома.
— Там, где он гулял, много бродячих агрессивных собак. Я боялся, что они его могут загрызть. У себя его во дворе поместил и кормил. В Инстаграме все это время хозяина искал, — поделился неравнодушный кавказец.
Новый добрый хозяин присматривал за бараном около двух месяцев. Всё это время он искал в соцсетях хозяина кудрявой «потеряшки». И вот вчера, 1 декабря, Батыру позвонил местный житель, искавший животное.
А дальше история разворачивалась по простому сценарию: приехал, увидел, забрал. По словам Батыра, хозяин очень обрадовался, когда нашёл потерянного барана.
Поиски владельца блудного «кудряша», который успел прославиться в сети, прекращены.
ИСТОЧНИК KP.RU