«Дяденька, отпустите, ей больно!»: живодер на глазах детей казнил собаку

Волонтеры и зоозащитники Ставрополья готовят заявление на живодера, загонявшего собаку до полусмерти в селе Покойное. Накануне мужчина привязал животное к «Оке» и устроил жестокую казнь на глазах у детей. Мама одного из мальчишек рассказала в Instagram, что ее сын возвращался из школы, когда стал свидетелем чудовищной картины.

Жительница села пожаловалась в интернетеФото: СОЦСЕТИ

- К движущему автомобилю была привязана изнеможенная собака, у которой лапы были все в крови! У неё уже просто не было сил бежать за машиной. Он ее практически тащил по асфальту! - пишет жительница села. - И это бы так и продолжалось, если бы мой ребёнок в слезах не закричал: «Дяденька, отпустите, ей больно!».

«Слава» о мучителе разлетелась так быстро, что сразу настигла его самого. Вот он требует от администраторов сообщества, где разместили историю, все удалить. И шлет смс, пытаясь оправдать свою жестокость:

Герой истории узнал о своей "славе" живодераФото: СОЦСЕТИ

Жители Ставрополья не поверили ни в одну из версий. И через Instagram обратились в МВД края и лично к губернатору. Люди просят наказать мужчину за истязание беззащитного животного по всей строгости закона.

- Его бы на цепь и протащить! - пишут в соцсетях. - Зла не хватает!

С пользователями, кто призывает судить садиста, герой обсуждения даже вступил в словесную перепалку:

"Лучшая защита - нападение", - пишут людиФото: СОЦСЕТИ

А позже, осознав всю серьезность ситуации, уже в паблике ВК под этой же новостью, выложил ролик, якобы с той самой собакой. Зовет пса «Тарзаном» и показывает, что все хорошо.

"А вы докажите!": живодер записал видео с собакой.

- Вот он. Жив и здоров, что вы там пишите? - комментирует мужчина.

Десятки человек тут же прокомментировали ролик. Никто не поверил, что на фото и в видео та же собака. Мужчине только еще раз пригрозили тюрьмой: