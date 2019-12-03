Лишил зарплат учителей и врачей: скандального министра задержали по делу о растрате 2 млрд рублей

Скандальный министр финансов Ингушетии, из-за которого учителя, врачи и другие бюджетники лишились месячной зарплаты, арестован после побега. Политик скрылся перед последним заседанием суда, на котором его осудили на 5 лет колонии.

— Экс-министра Руслана Цечоева утром задержали сотрудники МВД. Это произошло в Северной Осетии. Его адвокат утверждает, что он не скрывался от следствия, а проходил лечение, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в силовых структурах региона.

Уголовное дело против Цечоева началось с громкого скандала в начале 2015 года. СМИ трубили о том, что учителя в школах, воспитатели в детских садах, врачи в больницах и поликлиниках повсеместно не получили зарплаты. Дело гремело так громко, что без прокурорской проверки обойтись не могло. И, по её результатам, оказалось, что в деле замешан министр финансов.

Оказалось, что Цечоев в конце 2014-го года направил в казну около 2 млрд рублей, полученных на реализацию госпрограмм. В итоге сами программы реализованы не были, а дефицит бюджета частично покрыли.

Вот только чуть позже выяснилось, что деньги федеральному центру всё-таки надо вернуть. Тогда чиновник взял те же 2 миллиарда из бюджета 2015 года. По несколько сотен миллионов в январе, феврале и марте. А сэкономить, естественно, решил на бюджетниках.

В итоге против министра возбудили уголовное дело. Поразительно, но это не помешало Цечоеву занять место главы республиканского Управления федерального казначейства. Указ подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров в 2017 году. Ушёл Цечоев с этого поста лишь в 2018-м.

В 2019-м году уголовное дело всё-таки дошло до суда. Вот только применить к политику серьёзную меру пресечения не подумали. В итоге Руслан Цечоев просто не явился на последнее заседание суда, где его признали виновным в нецелевой растрате бюджета и приговорили к 5-ти годам колонии.

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