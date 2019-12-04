2019-12-04T12:20:51+03:00
Происшествия

Мы не бьем, а убеждаем: что сказали в воинской части про смерть срочника из Ставрополя

В последних смс 19-летний Владимир писал родителям, что его заставляют мыть туалеты [фото, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: личный архив семьи КяловыхФото: личный архив семьи Кяловых
Изменить размер текста:

В воинской части №20925 Белгорода смерть 19-летнего срочника из Ставрополя объяснили «естественными причинами», а саму историю с принуждением старослужащих мыть туалеты обозвали выдумкой. В разговоре с РБК, военные рассказали, что новенький «отказался делать влажную уборку, и никто его не заставлял после этого ничего делать».

Отдал долг Родине жизнью: солдат-срочник из Ставрополя погиб в Белгородской области

00:00
00:00

- У нас действует метод убеждения, у нас тут служат и мусульмане: мы действуем и через старейшин, и через родителей. Это естественная смерть — острая коронарная недостаточность, занимался на турнике и упал, - приводит издание комментарий представителя воинской части, где Владимир Кялов прослужил всего 2 дня.

Фото: личный архив семьи Кяловых

Фото: личный архив семьи Кяловых

«КП-Северный Кавказ» связалась с отцом скончавшегося юноши. В семье уверены, что правду военные скрывают.

- Конечно, я не верю в эту версию, - говорит отец Вячеслав Кялов. - Какое здесь «естество»?! Сын Илья разговаривал с сослуживцами Владимира. Да, не дедовщина была, но заставляли в первый же день мыть полы — сын отказался, на второй день снова. Следственные органы должны разобраться.

Смерть от естественных причин? Семья погибшего призывника из Ставрополя не верит объяснениям воинской части

00:00
00:00

Вячеслав отмечает еще, что семья вообще не владеет никакой информацией о ходе расследования.

Фото: личный архив семьи Кяловых

Фото: личный архив семьи Кяловых

- Следователь до сих пор нам не позвонил. Хотя обязан был связаться! Странным вам не кажется? Я даже не знаю, расследование началось или нет, я не знаю фамилию того, кто ведет дело. Ничего не известно!

Тело Владимира привезли в Ставрополь накануне ночью. Похороны пройдут сегодня.

Напомним, что в 22 часа 29 ноября семье Кяловых позвонил командир части и сообщил о смерти 19-летнего Владимира. Родители проводили сына служить в Белгород 26 числа того же месяца. Военные объяснили трагедию остановкой сердца из-за утренней разминки на турнике. Мать с отцом не понимают, почему в таком случае о гибели сына их известили только ближе к полуночи. Да и вся история с турником им видится обманом. В последних смс близким парень писал, что «из принципа не будет мыть туалет», на него «накатывают», и он «не знает что делать?».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Из принципа не буду мыть туалет»: о чем писал маме внезапно скончавшийся призывник из Ставрополя

"КП" поговорила с родителями 19-летнего срочника, смерть которого военные объяснили остановкой сердца [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Семь депутатов лишились постов в Дагестане
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
За необычные 500 рублей житель Ставрополя хочет выручить 4 млн
«Соболезную»: ставрополец вонзил нож в горло овдовевшему другу
В Ессентуках проверят продавцов пиротехники
«Нашли на чердаке»: поиски пропавших детей-инвалидов завершены
В КБР водитель протащил полицейского на автомобиле
На Украине задержали застройщика Дагестана
"Протащил животом по полу": дагестанец избил беременную жену на свадьбе друга
СКР возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летней девочки от рук няни
Семь заключенных в Дагестане надрались на еще одну уголовную статью
Потерял маму: медвежонок заблудился в бесконечном тоннеле
Закон о жевательном табаке планируют на Ставрополье
В Ессентуках открыли один из лучших в России современных детских комплексов
Вячеслав Битаров призвал членов Общественной палаты быть ближе к народу
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Бандиты на Ставрополье держали в страхе местный бизнес
Экс-жена Глушакова рассказала, насколько он обеднел в "Ахмате"