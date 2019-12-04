Мы не бьем, а убеждаем: что сказали в воинской части про смерть срочника из Ставрополя
В воинской части №20925 Белгорода смерть 19-летнего срочника из Ставрополя объяснили «естественными причинами», а саму историю с принуждением старослужащих мыть туалеты обозвали выдумкой. В разговоре с РБК, военные рассказали, что новенький «отказался делать влажную уборку, и никто его не заставлял после этого ничего делать».
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- У нас действует метод убеждения, у нас тут служат и мусульмане: мы действуем и через старейшин, и через родителей. Это естественная смерть — острая коронарная недостаточность, занимался на турнике и упал, - приводит издание комментарий представителя воинской части, где Владимир Кялов прослужил всего 2 дня.
Фото: личный архив семьи Кяловых
«КП-Северный Кавказ» связалась с отцом скончавшегося юноши. В семье уверены, что правду военные скрывают.
- Конечно, я не верю в эту версию, - говорит отец Вячеслав Кялов. - Какое здесь «естество»?! Сын Илья разговаривал с сослуживцами Владимира. Да, не дедовщина была, но заставляли в первый же день мыть полы — сын отказался, на второй день снова. Следственные органы должны разобраться.
Смерть от естественных причин? Семья погибшего призывника из Ставрополя не верит объяснениям воинской части
Вячеслав отмечает еще, что семья вообще не владеет никакой информацией о ходе расследования.
Фото: личный архив семьи Кяловых
- Следователь до сих пор нам не позвонил. Хотя обязан был связаться! Странным вам не кажется? Я даже не знаю, расследование началось или нет, я не знаю фамилию того, кто ведет дело. Ничего не известно!
Тело Владимира привезли в Ставрополь накануне ночью. Похороны пройдут сегодня.
Напомним, что в 22 часа 29 ноября семье Кяловых позвонил командир части и сообщил о смерти 19-летнего Владимира. Родители проводили сына служить в Белгород 26 числа того же месяца. Военные объяснили трагедию остановкой сердца из-за утренней разминки на турнике. Мать с отцом не понимают, почему в таком случае о гибели сына их известили только ближе к полуночи. Да и вся история с турником им видится обманом. В последних смс близким парень писал, что «из принципа не будет мыть туалет», на него «накатывают», и он «не знает что делать?».
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ИСТОЧНИК KP.RU