Мы не бьем, а убеждаем: что сказали в воинской части про смерть срочника из Ставрополя

В воинской части №20925 Белгорода смерть 19-летнего срочника из Ставрополя объяснили «естественными причинами», а саму историю с принуждением старослужащих мыть туалеты обозвали выдумкой. В разговоре с РБК, военные рассказали, что новенький «отказался делать влажную уборку, и никто его не заставлял после этого ничего делать».

Отдал долг Родине жизнью: солдат-срочник из Ставрополя погиб в Белгородской области 00:00 00:00

- У нас действует метод убеждения, у нас тут служат и мусульмане: мы действуем и через старейшин, и через родителей. Это естественная смерть — острая коронарная недостаточность, занимался на турнике и упал, - приводит издание комментарий представителя воинской части, где Владимир Кялов прослужил всего 2 дня.

Фото: личный архив семьи Кяловых

«КП-Северный Кавказ» связалась с отцом скончавшегося юноши. В семье уверены, что правду военные скрывают.

- Конечно, я не верю в эту версию, - говорит отец Вячеслав Кялов. - Какое здесь «естество»?! Сын Илья разговаривал с сослуживцами Владимира. Да, не дедовщина была, но заставляли в первый же день мыть полы — сын отказался, на второй день снова. Следственные органы должны разобраться.

Смерть от естественных причин? Семья погибшего призывника из Ставрополя не верит объяснениям воинской части 00:00 00:00

Вячеслав отмечает еще, что семья вообще не владеет никакой информацией о ходе расследования.

Фото: личный архив семьи Кяловых

- Следователь до сих пор нам не позвонил. Хотя обязан был связаться! Странным вам не кажется? Я даже не знаю, расследование началось или нет, я не знаю фамилию того, кто ведет дело. Ничего не известно!

Тело Владимира привезли в Ставрополь накануне ночью. Похороны пройдут сегодня.

Напомним, что в 22 часа 29 ноября семье Кяловых позвонил командир части и сообщил о смерти 19-летнего Владимира. Родители проводили сына служить в Белгород 26 числа того же месяца. Военные объяснили трагедию остановкой сердца из-за утренней разминки на турнике. Мать с отцом не понимают, почему в таком случае о гибели сына их известили только ближе к полуночи. Да и вся история с турником им видится обманом. В последних смс близким парень писал, что «из принципа не будет мыть туалет», на него «накатывают», и он «не знает что делать?».

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