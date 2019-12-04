"Расслабьтесь и постарайтесь не кричать": лечение грыжи кувалдой и зубилом попало на видео в Дагестане

Пользователей сети шокировал новый метод лечения людей в Дагестане с помощью кувалды и зубила. Сеанс у местного массажиста сняли на камеру и выложили в интернет.

Прием проходил в домашних условиях у безликого народного врачевателя. Взяв со стола приборы, эскулап начал объяснять пациенту технику, следуя которой он получит удовольствие:

- Знание! Полное расслабление. Если боишься - закрой глаза. Не смей уклониться [от удара], тогда промахнуться и по костям буду бить, - утомленно говорит врачеватель. Но это не помогло: как только он ударил, пациент взвыл от боли. После этого молитва мусульманина на фоне усилилась.

Массаж кувалдой в Дагестане. Видео: ВКонтакте.

Пользователи сети ужаснулись такой процедуре, и было чему. Как отмечает невролог и остеопат Александр Евдокимов, костоправство - процедура повсеместная, идущая корнями в народную медицину. Раньше, когда медицина была менее доступна, ей пользовались народные целители в борьбе с грыжами.

- Представление у людей, не разбирающихся в анатомии, какое? Позвоночник болит - значит, позвонки клинят. Соответственно, они берут что-то и бьют по этому - в лучшем случае киянкой. И взялся этот принцип из столярного ремесла: с помощью такого же приема расклинивают какие-то детали. Точно такой же принцип перенесен на человека.

Со слов Евдокимова, костоправы зачастую слабо представляют, что они делают. Во-первых, потому что они плохо знают строение человека. Во-вторых, свои процедуры врачеватели проводят без обследования. Если целитель ошибется (что можно не заметить сначала), могут начаться осложнения.

- Это возможный негативный эффект, а что же позитивный? Механика есть механика, и то, что применимо к деревяшкам, имеет эффект и на людях. При соблюдении ударной техники можно что-то вправить. Но врачебный принцип - не навреди. В этом случае он нарушается, шанс ошибки очень велик, - уверяет невролог Евдокимов.

Однако с опытом люди учатся безошибочно определять, куда надо бить, уверяет специалист. Пользоваться таким методом лечения врач не советует.